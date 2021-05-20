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The Guardian

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Блокування бухт Севастополя: судитимуть командира бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ

Київ • УНН

 • 17780 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. За процесуального керівництва прокурорів Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління СБУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою командира 41 бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.

Блокування бухт Севастополя: судитимуть командира бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ

Йому інкримінують вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

Деталі

“Під час досудового розслідування встановлено, що 28 лютого 2014 року на підставі наказів командира озброєні автоматичною стрілецькою зброєю близько 50 військовослужбовців бригади ЧФ РФ оточили периметр території Севастопольського загону морської охорони Державної прикордонної служби України та під загрозою застосування зброї заблокували пропуск на територію військової частини особового складу і військового транспорту”, — вказано у повідомленні.

Крім того, 28 лютого 2014 року за розпорядженням командира 41 бригади ракетних кораблів ЧФ РФ на зовнішньому рейді Балаклавської бухти м. Севастополя було розміщено малий ракетний катер таким чином, щоб перешкоджати вільному виходу з бухти корабельно-катерному складу Севастопольського загону морської охорони Державної прикордонної служби України. Протягом того ж дня морські судна ЧФ РФ також заблокували вихід зі Стрілецької бухти м. Севастополя суден допоміжного флоту Севастопольської військово-морської бази ВМС Збройних Сил України, серед яких: корвет “Луцьк”, великий підводний човен “Запоріжжя”, корабель управління “Донбасс”, корвет “Хмельницький”, ракетний корвет “Придніпров’я” та ракетний катер “Прилуки”.

Доповнення

За результатами проведення спеціального досудового розслідування обвинувальний акт щодо зазначеного представника керівного складу ЧФ РФ скеровано до суду для розгляду по суті.

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