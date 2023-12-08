Блокада польских перевозчиков: более 3 тысяч грузовиков застряли на границе
Киев • УНН
Около 3300 грузовиков стоят в очереди на польской стороне в направлении границы с Украиной, с наибольшими задержками на пунктах пропуска "Шегини" и "Рава-Русская" из-за блокады польскими перевозчиками
В очередях на территории Польши в сторону границы с Украиной по состоянию на утро пятницы на фоне блокады польских перевозчиков сегодня находится около 3,3 тыс. грузовиков. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.
Блокирование движения на четырех направлениях продолжается. По состоянию на утро, по информации, которую мы имеем от польских коллег, в очередях на территории Польши в сторону Украины находится где-то около 3 300 грузовых транспортных средств
По его словам, самые большие очереди напротив пункта пропуска "Шегини" - 1200 грузовиков и "Рава-Русская" - около 850 грузовиков.
"Наиболее затруднено движение на пункте пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", - сказал Демченко.
Дополнение
Украина и Польша договорились разблокировать пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков и создать в системе "єЧерга" отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчова".
Протест польских перевозчиков начался 6 ноября, сначала на трех пунктах пропуска. Впоследствии протест расширили на четвертый ПП.
Блокада польских перевозчиков: более 3 тысяч грузовиков застряли на границе
Около 3300 грузовиков стоят в очереди на польской стороне в направлении границы с Украиной, с наибольшими задержками на пунктах пропуска "Шегини" и "Рава-Русская" из-за блокады польскими перевозчиками.
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