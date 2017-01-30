Блокада по всем направлениям. Обзор событий за 23-29 января

Но все по порядку.

АВТОПРОТЕСТ

Во вторник, 24 января, активисты организации "Авто Евро Сила" частично заблокировали въезды в Киев. Протестующие начали мешать движению автомобилей черным дымом от шин на Житомирской трассе. Кроме того, частично заблокировали и движение в город и на Броварской, Бориспольской и Одесской трассах.

Активисты требовали принять закон об изменениях в Таможенный кодекс. Он предусматривает смягчение условий передвижения на автомобиле с иностранной регистрацией, отменяя необходимость каждые 5 дней пересекать границу. По словам митингующих, акция была предупреждением власти. Правда, на что они готовы пойти в будущем, они не сообщили.

Несмотря на то, что акция была анонсирована заранее и закончилась она довольно быстро (блокаду завершили вечером того же дня), это не уберегло организаторов протеста от шквала протестов. Пользователи соцсетей жаловались на пробки на въездах в столицу, называли протест бессмысленным и предлагали перенести акцию протеста в правительственный квартал - к Кабмину, Верховной Раде или Администрации Президента.

ДОНБАСС

Еще одна блокада состоялась в четверг, 26 января, когда ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная на участке Горное-Золотое. На этот шаг бывшие воины пошли для того, что прекратить торговлю с незаконными вооруженными формированиями на Донбассе. Среди участников акции были замечены народные депутаты Тарас Пастух, Владимир Парасюк и Семен Семенченко.

Подготовку к блокаде оккупированных территорий Донбасса ветераны АТО из добровольческих батальонов начали давно и даже открыто предупреждали об этом перед Новым годом. Правда, в Госпогранслужбе заявили, что никаких обращений по поводу блокады не поступало - ни со стороны ветеранов, ни от другой стороны. Помощник главы ведомства Олег Слободян заявил тогда, что "любые действия имеют место быть, если они не вредят национальной безопасности Украины". Однако при условии, что они согласованы с действиями Вооруженных сил Украины и других правоохранительных органов.

Заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука тем временем заявил, что блокада оккупированной части Донбасса является политической акцией, а блокаду начали вовсе не ветераны АТО.

ТРАМП vs ПУТИН

Устроил блокаду этой неделе и новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Однако блокировал он не дороги, а разговоры о снятии санкций с России, которые его предшественник Барак Обама перед своим уходом продлил еще на год. В субботу, 28 января Д.Трамп провел первый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Беседа длилась 40 минут, как сообщили чуть позже в Кремле, "телефонный разговор прошел в позитивном и деловом ключе".

А еще чуть позже стало известно, что никаких положительных моментов для Кремля во время разговора не касались. Президенты договорились "наладить партнерское сотрудничество" в вопросах борьбы с терроризмом, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, поговорили об арабо-израильском конфликте и затронули тему вооруженного конфликта в Украине. Кроме того, во время 40 минут были затронуты темы "стратегической стабильности и нераспространения, ситуации вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова".

"Определенная приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой - международным терроризмом. Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии", - сообщила в официальном пресс-релизе пресс-служба Кремля.

Похожий пресс-релиз чуть позже распространили и представители Белого дома. У Трампа его разговор с Путиным назвали "важным стартом для налаживания отношений между США и Россией". По мнению американской стороны, итоги переговоров помогут двум странам "быстро" реализовывать планы по борьбе с терроризмом, а также решать другие "важные вопросы, представляющие взаимный интерес".

Поэтому не переключайтесь, друзья. Самое интересное - впереди.