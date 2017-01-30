Блокада по всіх напрямках. Огляд подій за 23-29 січня

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Останній тиждень січня пройшов під егідою блокади. Активісти блокували в’їзд до Києва, ветерани АТО розпочали блокаду Донбасу, а Дональд Трамп блокував будь-які розмови про знятя санкцій з Російської Федерації.

Але все по черзі.

АВТОПРОТЕСТ
У вівторок, 24 січня, активісти організації "Авто Євро Сила" частково заблокували в'їзди до Києва. Протестувальники почали заважати руху автомобілів чорним димом від шин на Житомирській трасі. Крім того, частково заблокували і рух до міста і на Броварській, Бориспільській та Одеській трасах.

Активісти вимагали ухвалити закон про зміни до Митного кодексу. Він передбачає пом'якшення умов пересування на автомобілі з іноземною реєстрацією, скасовуючи необхідність кожні 5 днів перетинати кордон. За словами мітингувальників, акція була попередженням владі. Щоправда, на що вони ладні піти у майбутньому, вони не повідомили.

Незважаючи на те, що акцію було анонсовано заздалегідь та й скінчилася вона доволі швидко (блокаду завершили ввечері того ж самого дня), це не вберегло організаторів протесту від шквалу протестів. Користувачі соцмереж скаржилися на затори на в'їздах до столиці, називали протест безглуздим та пропонували перенести акцію протесту в урядовий квартал – до Кабміну, Верховної Ради або Адміністрації Президента.

ДОНБАС
Ще одна блокада відбулася у четвер, 26 січня, коли ветерани АТО заблокували залізницю Луганськ-Лисичанськ-Попасна на ділянці Гірське-Золоте. На цей крок колишні воїни пішли для того, що припинити торгівлю з незаконними збройними формуваннями на Донбасі. Серед учасників акції були помічені народні депутати Тарас Пастух, Володимир Парасюк та Семен Семенченко.

Підготовку до блокади окупованих територій Донбасу ветерани АТО з добровольчих батальйонів розпочали давно та навіть відкрито попереджали про це перед Новим роком. Щоправда, у Держприкордонслужбі заявили, що жодних звернень з приводу блокади не надходило – ані з боку ветеранів, ані з якогось іншого боку. Помічник глави відомства Олег Слободян заявив тоді, що "будь-які дії мають місце бути, якщо вони не шкодять національній безпеці України". Проте за умови, що вони погоджені з діями Збройних сил України та інших правоохоронних органів.

Заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій Георгій Тука тим часом заявив, що блокада окупованій частині Донбасу є політичною акцією, а блокаду розпочали зовсім не ветерани АТО.

ТРАМП vs ПУТІН
Влаштував блокаду цього тижня і новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Однак блокував він не дороги, а розмови про зняття санкцій з Росії які його попередник Барак Обама перед своїм уходом подовжив ще на рік. У суботу, 28 січня Трамп провів першу телефонну розмову із Володимиром Путіним. Бесіда тривала 40 хвилин, як повідомили трохи пізніше в Кремлі, "телефонна розмова пройшла в позитивному і діловому ключі"

А ще трохи пізніше стало відомо, що жодних позитивних моментів для Кремля під час розмови не торкалися. Президент домовилися "налагодити партнерську співпрацю" в питаннях боротьби з тероризмом, обговорили ситуацію на Близькому Сході, поговорили про арабсько-ізраїльський конфлікт та зачепили тему збройного конфлікту в Україні. Окрім того, під час 40 хвилин були порушені теми "стратегічної стабільності і нерозповсюдження, ситуації навколо іранської ядерної програми і Корейського півострова".

"Визначена пріоритетність об'єднання зусиль у боротьбі з головною загрозою – міжнародним тероризмом. Президенти висловилися за налагодження реальної координації російських і американських дій з метою розгрому ІДІЛ та інших терористичних угрупувань у Сирії", — повідомила в офіційному прес-релізі прес-служба Кремля.

Схожий прес-реліз трохи пізніше розповсюдили і представники Білого дому. У Трампа його розмову з Путіним назвали "важливим стартом для налагодження відносин між США та Росією". На думку американської сторони, підсумки переговорів допоможуть двом країнам "швидко" реалізовувати плани стосовно боротьби з тероризмом, а також вирішувати інші "важливі питання, що становлять взаємний інтерес".

Тож не перемикайтеся, друзі. Найцікавіше – попереду.

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