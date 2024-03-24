Блокада на границе с Польшей: в очереди на трех пунктах пропуска около 500 грузовиков

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  170183 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  159517 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  163886 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  168693 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  139414 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  282151 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127096 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  138186 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130403 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142984 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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18 марта 2024, 18:47  •  395326 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на трех пунктах пропуска около 500 грузовиков

Около 500 грузовиков стоят в очереди на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе из-за блокады польских фермеров, при этом на пунктах пропуска Ягодин и Рава-Русская пересечение границы из Украины в Польшу не осуществляется.

Экономика •   •  8308 просмотра
Блокада на границе с Польшей: в очереди на трех пунктах пропуска около 500 грузовиков

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики в районах, где объявлена воздушная тревога

Воздушные силы Украины предупреждают об угрозе применения баллистического оружия в районах, где объявлена воздушная тревога, и призывают население не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Война •   •  10933 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики в районах, где объявлена воздушная тревога

Дроновые атаки: Враг сосредоточился на Днепропетровщине - Гуменюк

Прошлой ночью максимальная концентрация беспилотников наблюдалась в Днепропетровской области во время второй волны российских воздушных атак на Украину.

Война •   •  10596 просмотра
Дроновые атаки: Враг сосредоточился на Днепропетровщине - Гуменюк

Ситуация на Харьковщине: враг в очередной раз обстрелял частное предприятие в Харькове, в Чугуевском районе погиб мужчина

В Чугуевском районе погиб 72-летний мужчина, когда враг обстрелял населенные пункты Харьковской области, повредив частные дома и автомобиль.

Война •   •  11462 просмотра
Ситуация на Харьковщине: враг в очередной раз обстрелял частное предприятие в Харькове, в Чугуевском районе погиб мужчина

ПВО уничтожила 43 воздушные вражеские цели: 18 ракет и 25 беспилотников

43 воздушные цели: 18 ракет и 25 беспилотников были уничтожены в противовоздушном бою во время нападения рф на Украину.

Война •   •  16328 просмотра
ПВО уничтожила 43 воздушные вражеские цели: 18 ракет и 25 беспилотников

В Николаевской области уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата

За минувшие сутки силы противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили 3 беспилотных летательных аппарата. К счастью, обошлось без жертв.

Война •   •  21390 просмотра
В Николаевской области уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата

рф нанесла 447 ударов по 7-ми населенным пунктам в Запорожской области

За минувшие сутки российские войска 447 раз нанесли удары по 7 населенным пунктам Запорожской области, вызвав разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.

Общество •   •  23562 просмотра
рф нанесла 447 ударов по 7-ми населенным пунктам в Запорожской области

российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила воздушное пространство Польши

Сегодня утром российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила польское воздушное пространство вблизи города Оцердов, что заставило Польшу активизировать процедуры безопасности и мобилизовать свои военно-воздушные силы.

Война •   •  28401 просмотра
российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила воздушное пространство Польши

Вражеские атаки спровоцировали пожар на критическом объекте во Львовской области

Ночью вражеские обстрелы вызвали пожар на объекте критической инфраструктуры во Львовской области. На место происшествия выехали пожарные, но информации о пострадавших пока нет.

Общество •   •  30242 просмотра
Вражеские атаки спровоцировали пожар на критическом объекте во Львовской области

Ракетный удар в Киеве: обломки упали в Деснянском и Шевченковском районах

Ракетный удар по Киеву вызвал падение обломков в Деснянском и Шевченковском районах, повредив жилой дом, но пострадавших нет.

Война •   •  30266 просмотра
Ракетный удар в Киеве: обломки упали в Деснянском и Шевченковском районах