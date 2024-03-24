Блокада на границе с Польшей: в очереди на трех пунктах пропуска около 500 грузовиков

В очередях на трех пунктах пропуска на территории Польши в сторону Украины на фоне блокады польскими фермерами на сегодня находится около 500 грузовиков. Нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины на ПП "Ягодин" и "Рава-Русская". Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Польские фермеры продолжают усложнять движение для грузовиков. По состоянию на сейчас - это три направления. Напомню, что раньше - это было шесть пунктов пропуска, которые они блокировали, но по состоянию на сейчас - три - "Ягодин", "Угринов", "Рава-Русская". По состоянию на утро сегодня на этих трех направлениях совокупно в очереди находится где-то 500 грузовиков. Больше всего напротив "Ягодина" - рассказал Демченко.

По его словам, на ПП "Ягодин" и "Рава-Русская" польские фермеры вообще не пропускают грузовые транспортные средства, которые следуют из Украины в Польшу и здесь за последний период нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины.

Конечно, определенное количество грузовиков они пропускают в сторону Украины, но это далеко от идеала, от тех возможностей по каждому из этих направлений. К примеру по ПП "Ягодин", который является крупнейшим инфраструктурным направлением который может за сутки оформлять около 1200-1400 грузовиков, за минувшие сутки в сторону Украины польские фермеры пропустили около 60 грузовиков. Фактически имеем на этом направлении нулевые показатели на выезд из Украины - сказал Демченко.

Кроме того, он сообщил о ситуации на разблокированных ранее пунктах пропуска.

В частности 800 грузовиков ожидает пересечения границы в направлении "Краковец" и около 400 в направлении "Шегини". Но по этим направлениям движение идет сейчас интенсивное - отметил Демченко.

Дополнение

"Польское радио" сообщало, что Министерство сельского хозяйства Польши подписало с протестующими фермерами соглашение о субсидиях на тонну зерна и временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов с 1 апреля этого года.

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