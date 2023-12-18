Блокада на границе с Польшей: в очереди на трех пунктах пропуска более 2 тыс. грузовиков

В очередях на территории Польши в сторону границы с Украиной по состоянию на утро на фоне блокады польских перевозчиков находится чуть более 2 тыс. грузовиков. В разблокированном пункте пропуска "Ягодин" за минувшие сутки границу в обоих направлениях пересекло около 1,1 тыс. грузовиков. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире Радио Свобода, передает корреспондент УНН.

По состоянию на эту минуту заблокированными остаются три пункта пропуска "Рава-Русская-Гребенне", "Краковец-Корчова" и "Шегини-Медика". На всех этих трех направлениях на территории Польши в сторону Украины, по информации, которую мы имеем от польских коллег в очередях находится чуть более 2 тыс. грузовых транспортных средств. Половина из них на направлении ПП "Шегини" - рассказал Демченко.

Он отметил, что определенное движение через эти пункты пропуска происходит, как на въезд в Украину, так и на выезд, но это значительно меньше чем это было до блокировок.

Демченко также напомнил, что с 11 декабря было разблокировано направление ПП "Ягодин".

"Всю эту неделю движение происходило. С каждым днем количество грузовых транспортных средств, которые пересекали границу в направлении пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" только увеличивалось. За минувшие сутки, к примеру, там границу пересекло около 1 100 грузовиков в обе стороны. Днем ранее это было полторы тысячи. Два дня назад около 1 200 грузовиков. По состоянию на утро напротив ПП "Ягодин" в сторону Украины в очереди ожидает где-то 2 300 грузовиков", - рассказал Демченко.

Он отметил, что ГПСУ имеет информацию, что сегодня может возобновиться блокирование пункта пропуска "Ягодин".

"Есть информация, мы это видели из открытых источников, что действия по блокированию по направлению ПП "Ягодин" могут возобновиться сегодня около 15:00", - сказал Демченко.

Дополнение

RMF24 сообщало, что в понедельник, 18 декабря, в 14 часов дня польские перевозчики планируют начать новую акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".