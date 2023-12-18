Блокада на границе с Польшей: в очереди на трех пунктах пропуска более 2 тыс. грузовиков
Киев • УНН
Более 2 000 грузовиков стоят в очередях на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе из-за блокады польских перевозчиков, половина из них - на пункте пропуска "Шегини", а через пункт пропуска "Ягодин" за день проезжает 1 100 грузовиков.
В очередях на территории Польши в сторону границы с Украиной по состоянию на утро на фоне блокады польских перевозчиков находится чуть более 2 тыс. грузовиков. В разблокированном пункте пропуска "Ягодин" за минувшие сутки границу в обоих направлениях пересекло около 1,1 тыс. грузовиков. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире Радио Свобода, передает корреспондент УНН.
По состоянию на эту минуту заблокированными остаются три пункта пропуска "Рава-Русская-Гребенне", "Краковец-Корчова" и "Шегини-Медика". На всех этих трех направлениях на территории Польши в сторону Украины, по информации, которую мы имеем от польских коллег в очередях находится чуть более 2 тыс. грузовых транспортных средств. Половина из них на направлении ПП "Шегини"
Он отметил, что определенное движение через эти пункты пропуска происходит, как на въезд в Украину, так и на выезд, но это значительно меньше чем это было до блокировок.
Демченко также напомнил, что с 11 декабря было разблокировано направление ПП "Ягодин".
"Всю эту неделю движение происходило. С каждым днем количество грузовых транспортных средств, которые пересекали границу в направлении пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" только увеличивалось. За минувшие сутки, к примеру, там границу пересекло около 1 100 грузовиков в обе стороны. Днем ранее это было полторы тысячи. Два дня назад около 1 200 грузовиков. По состоянию на утро напротив ПП "Ягодин" в сторону Украины в очереди ожидает где-то 2 300 грузовиков", - рассказал Демченко.
Он отметил, что ГПСУ имеет информацию, что сегодня может возобновиться блокирование пункта пропуска "Ягодин".
"Есть информация, мы это видели из открытых источников, что действия по блокированию по направлению ПП "Ягодин" могут возобновиться сегодня около 15:00", - сказал Демченко.
Дополнение
RMF24 сообщало, что в понедельник, 18 декабря, в 14 часов дня польские перевозчики планируют начать новую акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".
Блокада на границе с Польшей: в очереди на трех пунктах пропуска более 2 тыс. грузовиков
Более 2 000 грузовиков стоят в очередях на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе из-за блокады польских перевозчиков, половина из них - на пункте пропуска "Шегини", а через пункт пропуска "Ягодин" за день проезжает 1 100 грузовиков.
The Economist: Украина пытается решить вопрос мобилизации, Киеву предстоят трудные решения
Украина отчаянно пытается найти новых бойцов, для усиления обороны на линии фронта. Вскоре Киев может прийти к более тяжелым решениям по усилению мобилизации в стране.
ЕС стремится заставить Орбана осознать "полную цену" изоляции после вето по помощи для Украины - FT
Лидеры ЕС ищут способы противостоять вето венгерского премьера Орбана на пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.
Завтра Зеленский проведет итоговую пресс-конференцию
Президент Украины Зеленский проведет свою итоговую пресс-конференцию 19 декабря. Точное время и место проведения публично не разглашаются.
рф имеет достаточно дронов, для ежедневных атак по Украине - Игнат
россия имеет достаточно беспилотников, чтобы осуществлять ежедневные атаки на Украину, причем в последнее время акцент делается на использовании ракет, в том числе воздушного базирования и типа "Искандер М", заявляет спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Литва, Швеция и Канада поддержат украинскую транспортную отрасль - Деркач
Швеция, Литва и Канада создали инициативу CIG4U, чтобы способствовать обновлению транспортного сектора и логистических маршрутов Украины.
Латвия до конца года подготовит еще более 1500 украинских военных
Латвия увеличит свои усилия по подготовке военных. До конца года еще более 1500 дополнительных украинских военнослужащих пройдут тренировки.
Министерство внутренних дел Украины запустит проект "Офицеры образовательной среды
Министерство внутренних дел Украины начинает проект с первыми 500 офицерами образовательной среды из числа нынешних полицейских для усиления безопасности детей, включая специальную подготовку и оборудование школ металлодетекторами.
Гуменюк: не исключено, что рф будет применять свой новый дрон "Одуванчик" по гражданским судам
Наталья Гуменюк выразила обеспокоенность, что россия может использовать свой новый беспилотник-камикадзе "Одуванчик" для атак на гражданские суда.
В Генштабе прокомментировали обнаружение устройств прослушивания у Залужного
В кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного были найдены устройства для прослушивания, ведется расследование.