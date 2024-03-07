Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,3 тыс. грузовиков

В очередях на шести пунктах пропуска на территории Польши в сторону Украины на фоне блокады польскими фермерами на сегодня находится почти 2,3 тыс. грузовиков. Достаточно сложная ситуация в направлении ПП "Шегини". Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По состоянию на утро этот показатель где-то на уровне почти 2 300 грузовых транспортных средств. Это совокупно на всех шести направлениях, где польские фермеры продолжают блокировать, или же затруднять движение для проезда грузовых транспортных средств. Больше всего напротив ПП "Краковец" и "Ягодин" - рассказал Демченко.

Он отметил, что польские фермеры продолжают вообще блокировать движение для грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины и въезда в Польшу - это направление ПП "Ягодин".

"Также конечно небольшие показатели на этом направлении в обратном направлении в сторону Украины. За минувшие сутки пересекло около 50 грузовиков. И достаточно сложная ситуация в направлении пункта пропуска "Шегини". Если с пятницы по понедельник они вообще блокировали движение для грузовиков в обоих направлениях, то с понедельника хоть и пропускают, но мизерное количество грузовиков. К примеру за минувшие сутки на въезд в Украину через этот ПП проследовало 20 грузовиков, а в сторону Польши только 3 грузовика", - рассказал Демченко.

Напомним, польские фермеры блокируют шесть направлений - это направления пунктов пропуска "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская", "Ягодин", "Устилуг", "Угринов".

Дополнение

Вследствие фермерской блокады границы с Польшей украинская экономика потеряла около 500 миллионов долларов.