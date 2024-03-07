Блокада на кордоні з Польщею: у черзі на шістьох ПП близько 2,3 тис. вантажівок
Київ • УНН
Близько 2300 вантажівок стоять у черзі на шести пунктах пропуску на кордоні з Польщею через блокаду польських фермерів, найскладніша ситуація на пункті пропуску "Шегині".
У чергах на шістьох пунктах пропуску на території Польщі в бік України на тлі блокади польськими фермерів на сьогодні перебуває майже 2,3 тис. вантажівок. Досить складна ситуація у напрямку ПП "Шегині". Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Станом на ранок цей показник десь на рівні майже 2 300 вантажних транспортних засобів. Це сукупно на всіх шести напрямках, де польські фермери продовжують блокувати, або ж ускладнювати рух для проїзду вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти ПП "Краківець" та "Ягодин"
Він зазначив, що польські фермери продовжують взагалі блокувати рух для вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України і в’їзду в Польщу – це напрямок ПП "Ягодин".
"Також звісно невеликі показники на цьому напрямку у зворотньому напрямку в бік України. За минулу добу перетнуло близько 50 вантажівок. І досить складна ситуація у напрямку пункту пропуску "Шегині". Якщо з п’ятниці по понеділок вони взагалі блокували рух для вантажівок в обох напрямках, то з понеділка хоч й пропускають, але мізерну кількість вантажівок. До прикладу за минулу добу на в’їзд в Україну через цей ПП прослідувало 20 вантажівок, а в бік Польщі лише 3 вантажівки", - розповів Демченко.
Нагадаємо, польські фермери блокують шість напрямків – це напрямки пунктів пропуску "Краківець", "Шегині", "Рава-Руська", "Ягодин", "Устилуг", "Угринів".
Доповнення
Внаслідок фермерської блокади кордону з Польщею українська економіка втратила близько 500 мільйонів доларів.