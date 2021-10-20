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Блогера Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс. рублей за "пропаганду наркотиков"

Киев • УНН

 • 13456 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Зюзинский суд Москвы оштрафовал российского блогера и журналиста Юрия Дудя на 100 тыс. рублей за “пропаганду наркотиков” в двух интервью на YouTube. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Блогера Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс. рублей за "пропаганду наркотиков"

Детали

“Суд признал Дудя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета). Решением суда ему назначено административный штраф в размере 100 тыс. рублей”, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сообщается, что сам журналист на заседание не пришел. По данным адвоката блогера, штраф будут обжаловать.

Добавим

Разбирательство против Дудя началось в апреле 2021 года. Его инициировала Лига безопасного интернета. Организация сообщила, что в результате проведения ряда экспертиз выявили факты пропаганды наркотиков в двух интервью Юрия Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Суд возбудил административное дело. Блогеру грозил штраф до 1,5 млн рублей.

23 июля Зюзинский суд назначил повторную психолого-лингвистическую экспертизу по делу.

Позже Дудь попросил закрыть дело. По его мнению, в интервью нет признаков пропаганды наркотиков и он призывал воздержаться от их употребления: перед вопросами, которые касаются запрещенных веществ, блогер отмечает, что “наркотики — это зло”.

Сейчас на YouTube-канал Юрия Дудя “вДудь”, созданного в 2014 году, подписано более 9,2 млн пользователей.

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