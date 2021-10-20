Блогера Юрія Дудя оштрафували на 100 тис. рублів за "пропаганду наркотиків"

Деталі

“Суд визнав Дудя винним у скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотичних засобів, психотропних речовин з використанням інтернету). Рішенням суду йому призначено адміністративний штраф в розмірі 100 тис. рублів”, — ідеться у повідомленні пресслужби суду.

Повідомляють, що сам журналіст на засідання не прийшов. За даними адвоката блогера, штраф будуть оскаржувати.

Додамо

Розгляд проти Дудя розпочався у квітні 2021 року. Його ініціювала Ліга безпечного інтернету. Організація повідомила, що внаслідок проведення низки експертиз виявили факти пропаганди наркотиків у двох інтерв’ю Юрія Дудя: з блогером Івангаем і репером Моргенштерном.

Суд порушив адміністративну справу. Блогеру загрожував штраф до 1,5 млн рублів.

23 липня Зюзінський суд призначив повторну психолого-лінгвістичну експертизу у справі.

Згодом Дудь попросив закрити справу. На його думку, в інтерв’ю немає ознак пропаганди наркотиків і він закликав утриматися від їх вживання: перед запитаннями, які стосуються заборонених речовин, блогер зазначає, що “наркотики — це зло”.

Наразі на YouTube-канал Юрія Дудя “вДудь”, створеного 2014 року, підписано понад 9,2 млн користувачів.