Около ста человек перекрыли движение на железной дороге в Киевской области

"Перекрыли движение сначала 20 человек, это местные жители с Барышевского района, а уже к ним присоединились другие, сейчас там около ста человек", - сообщил он.

По словам Н.Жуковича, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и документирует факт.

"Мы проводим переговоры с этими протестующими, которые выдвигают требования, чтобы увеличили количество вагонов на электропоезд, который движется из Яготина на Киев. Уже сообщили Укрзализныцю, руководителей, а также Юго-Западную железную дорогу, руководителей, чтобы они туда ехали и с ними продолжили переговоры", - добавил пресс-секретарь полиции Киевской области.

Напомним, во Львовской области из-за мусора перекрыли дорогу шинами.