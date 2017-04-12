Около ста человек перекрыли движение на железной дороге в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Около ста человек перекрыли движение на железной дороге в Барышевском районе в Киевской области с требованиям увеличить количество вагонов на электропоезд, который движется из Яготина на Киев. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил спикер ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.
"Перекрыли движение сначала 20 человек, это местные жители с Барышевского района, а уже к ним присоединились другие, сейчас там около ста человек", - сообщил он.
По словам Н.Жуковича, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и документирует факт.
"Мы проводим переговоры с этими протестующими, которые выдвигают требования, чтобы увеличили количество вагонов на электропоезд, который движется из Яготина на Киев. Уже сообщили Укрзализныцю, руководителей, а также Юго-Западную железную дорогу, руководителей, чтобы они туда ехали и с ними продолжили переговоры", - добавил пресс-секретарь полиции Киевской области.
Напомним, во Львовской области из-за мусора перекрыли дорогу шинами.