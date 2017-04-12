Около ста человек перекрыли движение на железной дороге в Киевской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41700 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102660 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157261 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116803 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116729 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112703 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104381 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107102 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103597 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Около ста человек перекрыли движение на железной дороге в Киевской области

Около ста человек перекрыли движение на железной дороге в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 52604 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Около ста человек перекрыли движение на железной дороге в Барышевском районе в Киевской области с требованиям увеличить количество вагонов на электропоезд, который движется из Яготина на Киев. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил спикер ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.

"Перекрыли движение сначала 20 человек, это местные жители с Барышевского района, а уже к ним присоединились другие, сейчас там около ста человек", - сообщил он.

По словам Н.Жуковича, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и документирует факт.

"Мы проводим переговоры с этими протестующими, которые выдвигают требования, чтобы увеличили количество вагонов на электропоезд, который движется из Яготина на Киев. Уже сообщили Укрзализныцю, руководителей, а также Юго-Западную железную дорогу, руководителей, чтобы они туда ехали и с ними продолжили переговоры", - добавил пресс-секретарь полиции Киевской области.

Напомним, во Львовской области из-за мусора перекрыли дорогу шинами.

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