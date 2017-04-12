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Близько ста людей перекрили рух на залізниці на Київщині

Близько ста людей перекрили рух на залізниці на Київщині

Київ • УНН

 • 52608 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Близько ста людей перекрили рух на залізниці у Баришівському районі на Київщині з вимогами збільшити кількість вагонів на електропотяг, який рухається з Яготина на Київ. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович.

"Перекрили рух спочатку 20 чоловік, це місцеві мешканці з Баришівського району, а потім уже до них долучились інші, зараз там близько ста чоловік", - повідомив він.

Зі слів М.Жуковича, зараз на місці працює слідчо-оперативна група і документує факт.

"Ми проводимо перемовини із цими протестувальниками, які висувають вимоги, щоб збільшили кількість вагонів на електропотяг, який рухається з Яготина на Київ. Вже повідомили Укрзалізницю, керівників, а також південно-Західну залізницю, керівників, щоб вони туди виїхали і з ними продовжили перемовини", - додав речник поліції Київщини.

Нагадаємо, на Львівщині через сміття перекрили дорогу шинами.

Українські Національні Новини

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