Близько ста людей перекрили рух на залізниці на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Близько ста людей перекрили рух на залізниці у Баришівському районі на Київщині з вимогами збільшити кількість вагонів на електропотяг, який рухається з Яготина на Київ. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович.
"Перекрили рух спочатку 20 чоловік, це місцеві мешканці з Баришівського району, а потім уже до них долучились інші, зараз там близько ста чоловік", - повідомив він.
Зі слів М.Жуковича, зараз на місці працює слідчо-оперативна група і документує факт.
"Ми проводимо перемовини із цими протестувальниками, які висувають вимоги, щоб збільшили кількість вагонів на електропотяг, який рухається з Яготина на Київ. Вже повідомили Укрзалізницю, керівників, а також південно-Західну залізницю, керівників, щоб вони туди виїхали і з ними продовжили перемовини", - додав речник поліції Київщини.
Нагадаємо, на Львівщині через сміття перекрили дорогу шинами.