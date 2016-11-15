Около сотни людей устроили митинг под АП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Около сотни человек собрались на митинг у здания Администрации Президента, передает корреспондент УНН.
Среди причин, по которым они собрались возле АП, люди называли необходимость показать, что власть у народа. Таже объявлялись и другие лозунги.
При этом в правительственном квартале продолжаются акции и в других местах.
В частности, они расположились возле Национального банка Украины, Верховной Рады.
Безопасность в центре столицы обеспечивают около 5 тыс. правоохранителей - из полиции и Нацгвардии.