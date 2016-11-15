Близько сотні людей влаштували мітинг під АП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Близько сотні людей зібралися на мітинг біля будівлі Адміністрації Президента, передає кореспондент УНН.
Серед причин, через які вони зібралися біля АП, люди називали необхідність показати, що влада у народу. Таож втголошувалися інші гасла.
При цьому в урядовому кварталі тривають акції і в інших місцях.
Зокрема, вони розташувалися біля Національного банку України, Верховної Ради.
Безпеку у центрі столиці забезпечують близько 5 тис. правоохоронців - з поліції і Нацгвардії.