Около двух тысяч свиней уничтожат из-за африканской чумы в Кировоградской области

"Вчера проводились мероприятия по умерщвлению поголовья, захоронению и так далее, которые принадлежат хозяйству ООО "Чапаева". Сегодня, мы так думаем, вся работа будет завершена. Параллельно будет проводиться дезинфекция двукратная минимум, сжигание этого всего и вопрос с очагом будет завершен", - сообщил Ю.Травкин.

Также он добавил, что на окраине села были обнаружены трупы животных. Выясняют их происхождение и причину смерти.

"Находятся трупы животных возле населенного пункта, откуда они взялись неизвестно. Больше всего имеют происхождение именно отсюда. Нашими инспекторами в присутствии представителей депутатского корпуса села был проведен комиссионный отбор, доставлен материал в нашу областную лабораторию, затем после обработки соответствующей он пошел в научно-исследовательский институт в Киев, скажут свое там. От того, какой будет результат, будет зависеть дальнейший ход действий", - сообщил он.

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Что касается свиней, которые есть в частных домовладениях, согласно инструкции, они должны быть сданы на ближайшее мясоперерабатывающее предприятие, но таких предприятий, которые могли бы обеспечить достаточную глубину переработки, чтобы сырье не было дальнейшим источником распространения инфекции нет.

"Ставился вопрос изъятия поголовья, принадлежащего населению. Но четкого требования такого нет, поэтому будем принимать решение в соответствии с тем, как эти события будут разворачиваться дальше - будет распространение инфекции по населенному пункту, значит мы будем предотвращать, чтобы свиньи вырезались бесконтрольно и мясо розвозилось повсеместно, чтобы нас обвинили в том, что мы сознательно допустили распространение инфекции", - отметил Ю.Травкин.

Напомним, в магазине "Наша ряба" в Луганской области продавали зараженную АЧС свинину.

Также напомним, по данным экспертов, попытки скрыть АЧС сегодня не редкость.

"Первый деловой" ранее написал о том, что агрохолдинг "Агрейн" скрыл АЧС и даже экспортировал зараженную свинину в страны Балтии.