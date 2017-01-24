Близько двох тисяч свиней знищать через африканську чуму на Кіровоградщині

“Вчора проводились заходи по умертвінню поголів’я, захороненню і так далі, які належать господарству ТОВ “Чапаєва“. Сьогодні, ми так думаємо, вся робота буде завершена. Паралельно буде проводитись дезінфекція двократна мінімум, спалювання цього всього і питання з вогнищем буде завершено”, - повідомив Ю.Травкін.

Також він додав, що на околиці села було виявлено трупи тварин. Наразі з’ясовують їх походження та причину загибелі.

“Знаходяться трупи тварин біля населеного пункту, звідки вони взялись невідомо. Більше всього, що мають походження саме звідси. Нашими інспекторами в присутності представників депутатського корпусу села був проведений комісійний відбір, доставлений матеріал в нашу обласну лабораторію, потім після обробки відповідної він пішов в науково-дослідний інститут у Київ, скажуть своє там. Від того, який буде результат, залежатиме подальший хід дій”, - повідомив він.

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Що стосується свиней, які є у приватних домоволодіннях, згідно з інструкцією, вони мають бути здані на найближче м’ясопереробне підприємство, але таких підприємств, які б могли забезпечити достатню глибину переробки, щоб сировина не була подальшим джерелом поширення інфекції, немає.

“Ставилось питання вилучення поголів’я, яке належить населенню. Але чіткої вимоги такої немає, тож будемо приймати рішення відповідно до того, як ці події будуть розгортатись далі, - буде поширення інфекції по населеному пункту, значить ми будемо запобігати, щоб свині вирізались безконтрольно і м’ясо розвозилось повсюдно, щоб нас звинуватили в тому, що ми свідомо допустили розповсюдження інфекції”, - зауважив Ю.Травкін.

Нагадаємо, в магазині “Наша ряба” на Луганщині продавали заражену АЧС свинину.

Також нагадаємо, за даними експертів, спроби приховати АЧС сьогодні непоодинокі.

“Перший діловий” раніше написав про те, що агрохолдинг “Агрейн” приховав АЧС та навіть експортував заражену свинину до країн Балтії.