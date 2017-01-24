Близько двох тисяч свиней знищать через африканську чуму на Кіровоградщині

ukru
16:27 • 20600 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 87249 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
12:49 • 104928 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 144120 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 144539 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 152435 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 285145 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 313349 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 206672 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 223106 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8 м/с
59 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

28 березня, 07:34 • 136064 перегляди
путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

путін принижує Трампа: б'є по енергоінфраструктурі і висуває нові божевільні умови – Коваленко

28 березня, 10:37 • 44201 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 96262 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

12:13 • 79974 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 80939 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 87142 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 285104 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 313336 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 236741 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 310647 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 8622 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 25808 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 80993 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 96312 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 127580 перегляди
Актуальне
Близько двох тисяч свиней знищать через африканську чуму на Кіровоградщині

Близько двох тисяч свиней знищать через африканську чуму на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 8435 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 січня. УНН. Вчора у с. Рівне Новоукраїнського району на Кіровоградщині через африканську чуму знищили близько 1,5 тис. свиней. На сьогодні знищенню підлягають ще 238 голів. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Юрій Травкін.

“Вчора проводились заходи по умертвінню поголів’я, захороненню і так далі, які належать господарству ТОВ “Чапаєва“. Сьогодні, ми так думаємо, вся робота буде завершена. Паралельно буде проводитись дезінфекція двократна мінімум, спалювання цього всього і питання з вогнищем буде завершено”, - повідомив Ю.Травкін.

Також він додав, що на околиці села було виявлено трупи тварин. Наразі з’ясовують їх походження та причину загибелі.

“Знаходяться трупи тварин біля населеного пункту, звідки вони взялись невідомо. Більше всього, що мають походження саме звідси. Нашими інспекторами в присутності представників депутатського корпусу села був проведений комісійний відбір, доставлений матеріал в нашу обласну лабораторію, потім після обробки відповідної він пішов в науково-дослідний інститут у Київ, скажуть своє там. Від того, який буде результат, залежатиме подальший хід дій”, - повідомив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біобезпеки на свинофермах не дотримуються, бо це ніхто не контролює

Що стосується свиней, які є у приватних домоволодіннях, згідно з інструкцією, вони мають бути здані на найближче м’ясопереробне підприємство, але таких підприємств, які б могли забезпечити достатню глибину переробки, щоб сировина не була подальшим джерелом поширення інфекції, немає.

“Ставилось питання вилучення поголів’я, яке належить населенню. Але чіткої вимоги такої немає, тож будемо приймати рішення відповідно до того, як ці події будуть розгортатись далі, - буде поширення інфекції по населеному пункту, значить ми будемо запобігати, щоб свині вирізались безконтрольно і м’ясо розвозилось повсюдно, щоб нас звинуватили в тому, що ми свідомо допустили розповсюдження інфекції”, - зауважив Ю.Травкін.

Нагадаємо, в магазині “Наша ряба” на Луганщині продавали заражену АЧС свинину.

Також нагадаємо, за даними експертів, спроби приховати АЧС сьогодні непоодинокі.

Перший діловий” раніше написав про те, що агрохолдинг “Агрейн” приховав АЧС та навіть експортував заражену свинину до країн Балтії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$263.40
Brent
$72.58
Bitcoin
$84,051.00
S&P 500
$5,601.46
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,118.16
Ethereum
$1,872.12