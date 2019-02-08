Около десятка военных в день заболевают корью

"С 1 января 2019 года по 7 февраля 2019 года среди личного состава Вооруженных сил Украины зарегистрировано 285 случаев заболевания корью", - отметили в пресс-службе.



При этом в Минобороны добавили, что по каждому случаю заболевания корью специалисты Службы превентивной медицины Минобороны и медицинской службы воинской части в очаге заболеваемости проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.



В частности вводят режимно-ограничительные мероприятия, проводят профилактические прививки по показаниям всем военнослужащим из группы риска, усиленно наблюдают за личным составом в течение 21 дня с момента госпитализации последнего больного корью.



Также в ведомстве отметили, что все ячейки заболеваемости корью находятся на контроле руководства Центрального санитарно-эпидемиологического управления Минобороны и под оперативным наблюдением специалистов соответствующих региональных санепидуправлинь.



Напомним, в период с 2017 года в Украине зарегистрировано более 71 500 случаев заболевания корью среди населения. Третий год подряд в Украине наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью.



В Украине более 15 тыс. человек заболели корью в январе 2019 года.