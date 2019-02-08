Близько десятка військових в день захворюють на кір

"З 1 січня 2019 року по 7 лютого 2019 року серед особового складу Збройних сил України зареєстровано 285 випадків захворювання на кір" , - зазначили в прес-службі.



При цьому у Міноборони додали, що по кожному випадку захворювання на кір фахівці Служби превентивної медицини Міноборони та медичної служби військової частини в осередку захворюваності проводять комплекс протиепідемічних заходів.



Зокрема вводять режимно-обмежувальні заходи, проводять профілактичні щеплення за показниками всім військовослужбовцям з групи ризику, посилено спостерігають за особовим складом протягом 21 доби з моменту госпіталізації останнього хворого на кір.



Також у відомстві наголосили, що всі осередки захворюваності на кір знаходяться на контролі керівництва Центрального санітарно-епідеміологічного управління Міноборони та під оперативним спостереженням фахівців відповідних регіональних санепідуправлінь.



Нагадаємо, у період з 2017 року в Україні зареєстровано понад 71,5 тисяч випадків захворювання на кір серед населення. Третій рік поспіль в Україні спостерігається епідемічний підйом захворюваності на кір.



В Україні більше 15 тис. людей захворіли на кір в січні 2019 року.