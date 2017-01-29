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Около 500 активистов почтили память Героев Крут у мемориала в Киеве

Около 500 активистов почтили память Героев Крут у мемориала в Киеве

Киев • УНН

 • 10012 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Колонна активистов с  зажженными факелами прошлапо центру Киева и почтили память погибших у мемориала Героев Крут, передает корреспондент УНН.

Во время шествия активисты зажгли фаеры и скандировали "Круты, Круты - вас не забыть".

Павших Героев почтили минутой молчания. Также состоялась торжественная панихида по погибшим героям Крут.

Стоит отметить, шествие сопровождали конная полиция, сотрудники Красного Креста и несколько нарядов патрульной полиции. Кроме тог отметим, что одно из отделений Сберабанка усиленно охраняли правоохранители.

Как сообщал УНН, в Украине почтили память Героев Крут .

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