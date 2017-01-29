Около 500 активистов почтили память Героев Крут у мемориала в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Колонна активистов с зажженными факелами прошлапо центру Киева и почтили память погибших у мемориала Героев Крут, передает корреспондент УНН.
Во время шествия активисты зажгли фаеры и скандировали "Круты, Круты - вас не забыть".
Павших Героев почтили минутой молчания. Также состоялась торжественная панихида по погибшим героям Крут.
Стоит отметить, шествие сопровождали конная полиция, сотрудники Красного Креста и несколько нарядов патрульной полиции. Кроме тог отметим, что одно из отделений Сберабанка усиленно охраняли правоохранители.
Как сообщал УНН, в Украине почтили память Героев Крут .