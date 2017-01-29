Близько 500 активістів вшанували пам'ять Герїв Крут біля меморіалу в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Колона активістів зі запаленими смолоскипами пройшли центром Києва і вшанували пам'ять загиблих біля меморіалу Героїв Крут, передає корреспондент УНН.
Під час ходи активісти запалили фаєра, і скандували "Крути, Крути – вас не забути".
Полеглих Героїв вшанували хвилиною мовчання. Також відбулася урочиста панахида за загиблими Героями Крут.
Варто зазначити, ходу супроводжували кінна поліція, співробітники Червоного Хреста та кілька нарядів патрульгної поліції. Крім тог зазначимо, що одне з відділень Сберабанка посиленно охороняли правоохоронці.
Як повідомляв УНН, в Україні вшанували пам'ять Героїв Крут.