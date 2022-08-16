Около 30% школ оборудованы укрытиями – образовательный омбудсмен

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"Сейчас продолжаются дискуссии, как начать учебный год, онлайн или офлайн, и насколько учебные заведения оборудованы надлежащими укрытиями, чтобы в случае угрозы воздушной атаки защитить детей и учителей. По данным МОН, таких школ у нас около 30%, по данным ГСЧС – их около 12%, которые должным образом оборудованы укрытиями, что создает неопределенность, как мы будем начинать учебный год. Данные опроса, которые проводили и служба образовательного омбудсмена, и службы качества образования, и областные военные администрации, показывают, что примерно 50-60% родителей с 1 сентября выбирают дистанционную форму обучения, поскольку не уверены в безопасности детей", – сообщил Горбачев.

Добавим

Образовательный омбудсмен советует родителям детей 1-4 классов в регионах, где это возможно, выбирать офлайн-обучение. Ведь школьники этого возраста наиболее уязвимы к недостаткам дистанционного образования.

Также Горбачев отметил, что в течение лета ГСЧС и местные власти проверили школы. Теперь каждая школа имеет вывод, насколько безопасно и вообще возможно проводить в ней офлайн обучение с 1 сентября.

Напомним

Более 60% родителей считают, что новый учебный год не стоит начинать очно даже в тех учебных заведениях, где соблюдены все нормы безопасности. 13,8% родителей выбрали для детей офлайн-обучение.