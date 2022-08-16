Близько 30% шкіл обладнано укриттями – освітній омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. За даними Міносвіти, лише кожна третя школа обладана укриттями, які зможуть захистити в разі повітряної тривоги. Про це на брифінгу повідомив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов, передає УНН.
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"Зараз тривають дискусії, як почати навчальний рік, онлайн чи оффлайн, і наскільки заклади освіти обладнані належними укриттями, щоб в разі загрози повітряної атаки захистити дітей і вчителів. За даними МОН, таких шкіл у нас близько 30%, за даними ДСНС – їх близько 12%, які належним чином обладнані сховищами. Це створює невизначеність, як ми будемо починати навчальний рік. Дані опитування, які проводили і служба освітнього омбудсмена, і служби якості освіти, і обласні військові адміністрації, показують, що приблизно 50-60% батьків з 1 вересня обирають дистанційну форму навчання, оскільки не впевнені в безпеці дітей", – повідомив Горбачов.
Додамо
Освітній омбудсмен радить батькам дітей 1-4 класів в регіонах, де це можливо, обирати офлайн-навчання. Адже школярі цього віку найбільш вразливі до недоліків дистанційної освіти.
Також Горбачов зазначив, що протягам літа ДСНС та місцева влада перевірили школи. Тепер кожна школа має висновок наскільки безпечно і взагалі можливо проводити в ній оффлайн навчання з 1 вересня.
Нагадаємо
Понад 60% батьків вважають, що новий навчальний рік не варто розпочинати очно навіть у тих закладах освіти, де дотримано всіх норм безпеки. 13,8% батьків обрали для дітей офлайн-навчання.