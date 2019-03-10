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Около 30 человек пострадали при турбулентности на рейсе Turkish Airlines

Около 30 человек пострадали при турбулентности на рейсе Turkish Airlines

Киев  •  УНН

 • 45592 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. По меньшей мере 29 человек получили в субботу травмы из-за сильной турбулентности во время рейса из Стамбула в Нью-Йорк, который выполняла авиакомпания Turkish Airlines. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка, передает УНН.

Инцидент произошел незадолго до того, как Boeing 777 совершил посадку в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Всего на борту самолета находились 326 пассажиров и 21 член экипажа.

Помощь пострадавшим, большинство из которых получили ушибы, была предоставлена в аэропорту.

Телеканал отмечает, что ранее Национальная метеорологическая служба США предупредила пилотов о сильной турбулентности в районе Новой Англии.

Как сообщал УНН, в феврале в США самолет попал в зону сильной турбулентности, пять пассажиров получили травмы.

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