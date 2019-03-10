Около 30 человек пострадали при турбулентности на рейсе Turkish Airlines
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. По меньшей мере 29 человек получили в субботу травмы из-за сильной турбулентности во время рейса из Стамбула в Нью-Йорк, который выполняла авиакомпания Turkish Airlines. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка, передает УНН.
Инцидент произошел незадолго до того, как Boeing 777 совершил посадку в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Всего на борту самолета находились 326 пассажиров и 21 член экипажа.
Помощь пострадавшим, большинство из которых получили ушибы, была предоставлена в аэропорту.
Телеканал отмечает, что ранее Национальная метеорологическая служба США предупредила пилотов о сильной турбулентности в районе Новой Англии.
Как сообщал УНН, в феврале в США самолет попал в зону сильной турбулентности, пять пассажиров получили травмы.