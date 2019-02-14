У США 5 пасажирів літака постраждали через турбулентність

"Рейс Delta Air Lines, який слідував за маршрутом з Каліфорнії до штату Вашингтон був змушений здійснити вимушену посадку в Рено після того, як п'ять пасажирів отримали поранення через сильну турбулентність", - пише видання.

Трьох із п'яти постраждалих одразу доставили у лікарню.

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Відомо, що борт летів з Санта-Ани у Сіетл. Політ виконувала американська авіакомпанія Delta Air Lines. Її представники принесли вибачення пасажирам за незручності.

Як повідомляв УНН, в московському аеропорту літак врізався в щоглу освітлення.