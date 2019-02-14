В США 5 пассажиров самолёта пострадали из-за турбулентности
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В США самолёт попал в зону сильной турбулентности, пять пассажиров получили травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reno Gazette Journal.
"Рейс Delta Air Lines, который следовал по маршруту из Калифорнии в штат Вашингтон был вынужден совершить вынужденную посадку в Рено после того, как пять пассажиров получили ранения из-за сильной турбулентности", - пишет издание.
Троих из пяти пострадавших сразу доставили в больницу.
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Известно, что борт летел из Санта-Аны в Сиэтл. Полет выполняла американская авиакомпания Delta Air Lines. Её представители принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.
Как сообщал УНН, в московском аэропорту самолёт врезался в мачту освещения.