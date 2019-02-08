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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76830 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 101182 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 134304 просмотра

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В московском аэропорту самолет врезался в мачту освещения

В московском аэропорту самолет врезался в мачту освещения

Киев  •  УНН

 • 9208 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В московском аэропорту "Домодедово" пилот самолета, в котором были пассажиры, потерял управление из-за гололеда и врезался в мачту освещения. Об этом сообщает Mash, передает УНН.

"В Домодедово авария: самолёт вырезался в мачту освещения. Пилот потерял управление из-за гололеда на полосе. Салон был полон пассажиров. В среду вечером (6 февраля) в 20:03 рейс Тюмень — Москва (авиакомпания АТК Ямал) должен был приземлиться в столичном аэропорту. Приземлиться — приземлился, но уже на земле командир потерял возможность управлять судном. Пилот быстро понял, что обычные тормоза тут не сработают, поэтому экипаж попытался применить дополнительную мульку: реверс тяги обоих двигателей в максимальном режиме. И тоже не помогло. В итоге самолёт занесло, он врезался в мачту", - идется в сообщении.

В результате повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла.

В результате столкновения погибших нет, пострадавших нет.

В салоне самолета находилось 63 человека.

Напомним, легкомоторный самолет Piper (PA-32R), на борту которого находились два человека, попал в авиакатастрофу, упав в море у побережья американского штата Флорида.

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