У московському аеропорту літак врізався в щоглу освітлення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У московському аеропорту "Домодєдово" пілот літака, в якому були пасажири, не впорався з керуванням через ожеледицю і врізався в щоглу освітлення. Про це повідомляє Mash, передає УНН.
"У Домодєдово аварія: літак вирізував в щоглу освітлення. Пілот не впорався з керуванням через ожеледицю на смузі. Салон був сповнений пасажирів. У середу ввечері (6 лютого) о 20:03 рейс Тюмень - Москва (авіакомпанія АТК Ямал) повинен був приземлитися в столичному аеропорту. Приземлитися - приземлився, але вже на землі командир втратив можливість управляти судном. Пілот швидко зрозумів, що звичайні гальма тут не спрацюють, тому екіпаж спробував застосувати додаткову мульку: реверс тяги обох двигунів в максимальному режимі. І теж не допомогло. В підсумку літак занесло, він врізався в щоглу освытлення", - йдеться в повідомленні.
В результаті пошкоджені закінцівки і предкрилок правого напівкрила.
В результаті зіткнення ніхто не загинув, постраждалих немає.
У салоні літака перебувало 63 людини.
Нагадаємо, легкомоторний літак Piper (PA-32R), на борту якого перебували двоє людей, потрапив в авіакатастрофу, впавши в море біля узбережжя американського штату Флорида.