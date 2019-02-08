У московському аеропорту літак врізався в щоглу освітлення

"У Домодєдово аварія: літак вирізував в щоглу освітлення. Пілот не впорався з керуванням через ожеледицю на смузі. Салон був сповнений пасажирів. У середу ввечері (6 лютого) о 20:03 рейс Тюмень - Москва (авіакомпанія АТК Ямал) повинен був приземлитися в столичному аеропорту. Приземлитися - приземлився, але вже на землі командир втратив можливість управляти судном. Пілот швидко зрозумів, що звичайні гальма тут не спрацюють, тому екіпаж спробував застосувати додаткову мульку: реверс тяги обох двигунів в максимальному режимі. І теж не допомогло. В підсумку літак занесло, він врізався в щоглу освытлення", - йдеться в повідомленні.

В результаті пошкоджені закінцівки і предкрилок правого напівкрила.

В результаті зіткнення ніхто не загинув, постраждалих немає.

У салоні літака перебувало 63 людини.

Нагадаємо, легкомоторний літак Piper (PA-32R), на борту якого перебували двоє людей, потрапив в авіакатастрофу, впавши в море біля узбережжя американського штату Флорида.