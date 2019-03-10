Близько 30 людей постраждали при турбулентності на рейсі Turkish Airlines
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Щонайменше 29 людей отримали в суботу травми через сильну турбулентність під час рейсу зі Стамбула в Нью-Йорк, який виконувала авіакомпанія Turkish Airlines. Про це повідомляє телекомпанія NBC з посиланням на пожежну службу Нью-Йорка, передає УНН.
Інцидент стався незадовго до того, як Boeing 777 здійснив посадку в нью-йоркському міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді. Всього на борту літака знаходилися 326 пасажирів і 21 членів екіпажу.
Допомога постраждалим, більшість з яких отримали удари, була надана в аеропорту.
Телеканал зазначає, що раніше Національна метеорологічна служба США попередила пілотів про сильну турбулентність в районі Нової Англії.
Як повідомляв УНН, у лютому у США літак потрапив в зону сильної турбулентності, п’ять пасажирів отримали травми.