Близько 30 людей постраждали при турбулентності на рейсі Turkish Airlines

КИЇВ. 10 березня. УНН. Щонайменше 29 людей отримали в суботу травми через сильну турбулентність під час рейсу зі Стамбула в Нью-Йорк, який виконувала авіакомпанія Turkish Airlines. Про це повідомляє телекомпанія NBC з посиланням на пожежну службу Нью-Йорка, передає УНН.