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Блинкен встретился с королем Иордании и заявил, что ХАМАС не поддерживает палестинцев

Блинкен встретился с королем Иордании и заявил, что ХАМАС не поддерживает палестинцев

Киев • УНН

 • 703257 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Продолжая свою поездку на Ближний Восток, государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу встретился с королем Иордании Абдаллой II. Об этом сообщил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, пишет CNN, информирует УНН.

Детали

Во время встречи Блинкен заявил, что "ХАМАС не поддерживает право палестинского народа на достоинство и самоопределение".

Госсекретарь США и король Иордании обсудили субботнее нападение ХАМАС на Израиль и усилия, прилагаемые с тех пор, чтобы "обеспечить освобождение всех заложников и предотвратить расширение конфликта.

Блинкен и король Абдалла также обсудили "пути удовлетворения гуманитарных потребностей гражданского населения в Газе.

Госсекретарь выразил признательность Иордании за ее "особую роль в Иерусалиме и как силы, обеспечивающей стабильность в регионе", добавил Миллер.

Дополнение

Также Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Аммане, что в Иордании. Тот предостерег Блинкена от "второй Накбы", которая угрожает палестинцам после того, как израильская армия приказала эвакуировать более миллиона человек с севера Газы.

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