Блінкен зустрівся з королем Йорданії і заявив, що ХАМАС не підтримує палестинців

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Під час зустрічі Блінкен заявив, що "ХАМАС не підтримує право палестинського народу на гідність і самовизначення".

Держсекретар США та король Йорданії обговорили суботній напад ХАМАС на Ізраїль і зусилля, що докладаються відтоді, щоб "забезпечити звільнення всіх заручників і запобігти розширенню конфлікту.

Блінкен і король Абдалла також обговорили "шляхи задоволення гуманітарних потреб цивільного населення в Газі.

Держсекретар висловив вдячність Йорданії за її "особливу роль в Єрусалимі і як сили, що забезпечує стабільність в регіоні", додав Міллер.

Доповнення

Також Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Палестини Махмудом Аббасом в Аммані, що в Йорданії. Той застеріг Блінкені від "другої Накби", яка загрожує палестинцям після того, як ізраїльська армія наказала евакуювати понад мільйон людей з півночі Гази.