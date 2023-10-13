Блінкен зустрівся з королем Йорданії і заявив, що ХАМАС не підтримує палестинців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Продовжуючи свою поїздку на Близький Схід, державний секретар США Ентоні Блінкен в п'ятницю зустрівся із королем Йорданії Абдаллою II. Про це повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер, пише CNN, інформує УНН.
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Під час зустрічі Блінкен заявив, що "ХАМАС не підтримує право палестинського народу на гідність і самовизначення".
Держсекретар США та король Йорданії обговорили суботній напад ХАМАС на Ізраїль і зусилля, що докладаються відтоді, щоб "забезпечити звільнення всіх заручників і запобігти розширенню конфлікту.
Блінкен і король Абдалла також обговорили "шляхи задоволення гуманітарних потреб цивільного населення в Газі.
Держсекретар висловив вдячність Йорданії за її "особливу роль в Єрусалимі і як сили, що забезпечує стабільність в регіоні", додав Міллер.
Доповнення
Також Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Палестини Махмудом Аббасом в Аммані, що в Йорданії. Той застеріг Блінкені від "другої Накби", яка загрожує палестинцям після того, як ізраїльська армія наказала евакуювати понад мільйон людей з півночі Гази.