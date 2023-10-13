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Президент Палестини застеріг Блінкена від "катастрофи"

Президент Палестини застеріг Блінкена від "катастрофи"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Палестини Махмудом Аббасом в Аммані, що в Йорданії. Про це повідомляє УНН із посиланням на English Alarabiya та Bloomberg.

Деталі

Візит Блнкена до регіону є спробою запобігти переростанню війни Ізраїлю з ХАМАС у регіональний конфлікт після того, як з обох боків вже загинуло понад 1 000 людей.

Зазначається, що Махмуд Аббас застеріг Ентоні Блінкені від "другої Накби", яка загрожує палестинцям після того, як ізраїльська армія наказала евакуювати понад мільйон людей з півночі Гази.

Накба – це поняття, яким називають вихід близько 725 тисяч палестинців в 1948 році унаслідок Арабо-ізраїльської війни та Шестиденної війни.

Доповнення

Заява президента Палестини пролунала після того, як ізраїльські військові розкидали листівки в заблокованому секторі Газа, застерігаючи людей тікати з півночі, де проживає близько 1,1 мільйона людей.

З суботи ізраїльські війська завдали тисячі ударів по Газі, в результаті чого, за даними Міністерства охорони здоров'я, загинуло понад 1530 людей

Війна спалахнула після нападів бойовиків ХАМАС, в результаті яких загинуло понад 1300 людей, заявили ізраїльські військові.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ХАМАС стверджує, що під час авіаударів у секторі Гази загинули заручники, серед них - іноземці

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