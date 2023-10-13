ХАМАС стверджує, що під час авіаударів у секторі Гази загинули заручники, серед них - іноземці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Палестинське угруповання ХАМАС заявляє, що 13 заручників, яких воно утримувало в секторі Газа, загинули протягом минулої доби в результаті ізраїльських авіаударів. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.
Деталі
Як заявили у ХАМАС, щонайменше 13 ізраїльських та іноземних заручників, утримуваних на півночі сектора Гази нібито були вбиті минулої доби в результаті ізраїльських авіаударів. За твердженням ХАМАС, серед 13 заручників були іноземці.
Цитата
"Тринадцять ув'язнених... включно з іноземцями" були вбиті в п'яти місцях, по яких поцілили ізраїльські винищувачі, ідеться в наведеній AFP заяві "Бригад Еззедіна аль-Кассама", що належать до збройного крила ХАМАС.
Доповнення
Раніше Ізраїль завдав повітряних і артилерійських ударів по заблокованому сектору Газа – густонаселеному анклаву з 2,4 мільйонами людей - у відповідь на атаку на Ізраїль 7 жовтня. Відомо про численні жертви та руйнування будівель.
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