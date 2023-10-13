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ХАМАС утверждает, что во время авиаударов в секторе Газа погибли заложники, среди них - иностранцы

Киев • УНН

 • 457976 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Палестинская группировка ХАМАС заявляет, что 13 заложников, которых она удерживала в секторе Газа, погибли в течение минувших суток в результате израильских авиаударов. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Как заявили в ХАМАС, по меньшей мере 13 израильских и иностранных заложников, удерживаемых на севере сектора Газа якобы были убиты за прошедшие сутки в результате израильских авиаударов. По утверждению ХАМАС, среди 13 заложников были иностранцы.

Цитата

"Тринадцать заключенных... включая иностранцев" были убиты в пяти местах, по которым попали израильские истребители, говорится в приведенном AFP заявлении "Бригад Эззедина аль-Кассама", принадлежащих к вооруженному крылу ХАМАС.

Дополнение

Ранее Израиль нанёс воздушные и артиллерийские удары по заблокированному сектору Газа – густонаселённому анклаву с 2,4 миллионами человек - в ответ на атаку на Израиль 7 октября. Известно о многочисленных жертвах и разрушениях зданий.

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