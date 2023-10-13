ХАМАС утверждает, что во время авиаударов в секторе Газа погибли заложники, среди них - иностранцы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Палестинская группировка ХАМАС заявляет, что 13 заложников, которых она удерживала в секторе Газа, погибли в течение минувших суток в результате израильских авиаударов. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Как заявили в ХАМАС, по меньшей мере 13 израильских и иностранных заложников, удерживаемых на севере сектора Газа якобы были убиты за прошедшие сутки в результате израильских авиаударов. По утверждению ХАМАС, среди 13 заложников были иностранцы.
Цитата
"Тринадцать заключенных... включая иностранцев" были убиты в пяти местах, по которым попали израильские истребители, говорится в приведенном AFP заявлении "Бригад Эззедина аль-Кассама", принадлежащих к вооруженному крылу ХАМАС.
Дополнение
Ранее Израиль нанёс воздушные и артиллерийские удары по заблокированному сектору Газа – густонаселённому анклаву с 2,4 миллионами человек - в ответ на атаку на Израиль 7 октября. Известно о многочисленных жертвах и разрушениях зданий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН раскритиковали требование ЦАХАЛ по эвакуации мирных жителей в Газе