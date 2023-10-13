Президент Палестины предостерег Блинкена от "катастрофы"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Аммане, что в Иордании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на English Alarabiya и Bloomberg.
Детали
Визит Блнкена в регион является попыткой предотвратить перерастание войны Израиля с ХАМАС в региональный конфликт после того, как с обеих сторон уже погибло более 1 000 человек.
Отмечается, что Махмуд Аббас предостерег Энтони Блинкена от "второй Накбы", которая угрожает палестинцам после того, как израильская армия приказала эвакуировать более миллиона человек с севера Газы.
Накба – это понятие, которым называют исход около 725 тысяч палестинцев в 1948 году в результате Арабо-израильской войны и Шестидневной войны.
Дополнение
Заявление президента Палестины прозвучало после того, как израильские военные разбросали листовки в заблокированном секторе Газа, предостерегая людей бежать с севера, где проживает около 1,1 миллиона человек.
С субботы израильские войска нанесли тысячи ударов по Газе, в результате чего, по данным Министерства здравоохранения, погибло более 1530 человек
Война вспыхнула после нападений боевиков ХАМАС, в результате которых погибло более 1300 человек, заявили израильские военные.
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