Блинкен собирается поднять вопрос "Северного потока-2" на первой встрече с главой МИД ФРГ

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“Я очень жду встречи со своим немецким коллегой. У нас уже было несколько разговоров, и я знаю, что нам придется многое обсудить, когда мы на самом деле встретимся... И подозреваю, что „Северный поток-2“ будет в разговоре. Президент Байден очень четко заявил, что, по его мнению, строительство трубопровода — это плохая идея, плохая для Европы, плохая для США, в конечном итоге это противоречит собственным целям ЕС в области безопасности. Это может подорвать интересы Украины, Польши и ряда других партнеров или союзников. Я уверен, что у меня будет возможность повторить это”, — сказал Госсекретарь.

Детали

Блинкен заявил, не вдаваясь в детали, что у них с Маасом планируется “обширная повестка дня”.

Отметим, что сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран Альянса.

Дополнительно

Проект “Северный поток-2” предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Работы были прекращены в декабре 2019 года, после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабря 2020 года компания Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена размышляет над дополнительными санкциями в отношении блокирования строительства почти завершенного газопровода “Северный поток-2” из России в Германию, потенциально включая материнскую компанию “Nord Stream 2 AG”.