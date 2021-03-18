США розмірковують над додатковими санкціями щодо “Північного потоку-2”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Адміністрація Байдена розмірковує над додатковими санкціями щодо блокування будівництва майже завершеного газопроводу “Північний потік-2” з Росії до Німеччини, потенційно включаючи материнську компанію “Nord Stream 2 AG”. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Санкції можуть торкнутися страхової компанії, яка працювала з суднами, що прокладають трубопровід у Балтійському морі, а також інших компаній, що надають допоміжні судна та матеріали для проекту.
Американські законодавці наполягають, аби Байден вжив більш рішучих заходів щодо зупинки проекту ПАТ “Газпром” після того, як у звіті конгресу, опублікованому минулого місяця, лише одне судно — “Фортуна” під російським прапором — зазнало санкцій.
У США та деяких європейських країнах є занепокоєння тим, що майже завершений газопровід може збільшити вплив Кремля на Німеччину та інших союзників Організації Північноатлантичного договору.
Цитата
“Адміністрація Байдена прагне дотримуватися законодавства про санкції. Департамент повторює своє застереження, що будь-яка організація, яка бере участь у трубопроводі „Північний потік-2“, ризикує санкціями США і повинна негайно відмовитися від роботи на трубопроводі”, — повідомили у Білому домі.
Нагадаємо
Адміністрація Байдена готує додаткові санкції проти суперечливого російсько-німецького газопроводу “Північний потік-2”, але побоюється псування відносин з Німеччиною.
Україна сподівається на плідну співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, зокрема, у парламентському вимірі. Також, США повинні і далі протидіяти будівництву російського газогону “Північний потік-2”. Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час телефонної розмови із Сенатором США, співголовою Сенатського українського кокусу Робертом Портманом.