Разумков у розмові з сенатором США закликав заблокувати "Північний потік-2"

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“Україна цінує двопартійну підтримку, яку ми спостерігаємо в Конгресі США. Ми вдячні за підтримку законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення допомоги Україні, особливо у сфері безпеки та оборони”, — сказав Разумков.

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Дмитро Разумков подякував Роберту Портману за вагомий особистий внесок у формування міцної парламентської основи українсько-американського стратегічного партнерства, подальшого розвитку взаємовигідної співпраці та взаємодії.

Під час зустрічі він запевнив, що Україна визначилася зі своїм геополітичним напрямом — це європейська та євроатлантична інтеграція — і наголосив, що вдячний за підтримку США у цьому питанні.

Голова Парламенту висловив сподівання, що незабаром наслідки пандемії будуть подолані, а співпраця між Україною та США буде активізована, зокрема, між групами міжпарламентських зв’язків та комітетами у закордонних справах.

“Північний потік — 2”

Сторони також обговорили співпрацю в енергетичній галузі, зокрема, протидію будівництву газопроводу “Північний потік — 2”.

Разумков назвав питання енергетичної безпеки одним із важливих елементів національної безпеки України і подякував США за санкційну політику щодо “Північного потоку — 2”.

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“Україна неодноразово відчувала на собі, як цей економічний проект перетворюється на елемент тиску, елемент впливу не економічного, а політичного. І дуже часто він використовується як механізм шантажу. Тому я впевнений, що ми повинні об’єднувати зусилля в блокуванні подальшого просування цього процесу”, — сказав Голова Верховної Ради.

Голова Парламенту висловив сподівання, що США і надалі забезпечуватимуть санкції щодо проекту “Північний потік — 2”, що унеможливить його остаточне завершення, і наголосив на необхідності повного блокування можливості його завершення та введення в експлуатацію.

Своєю чергою, сенатор США висловив підтримку у протидії будівництву та запуску газопроводу “Північного потоку — 2”.

Крим та Донбас

Дмитро Разумков також висловив вдячність за послідовну санкційну політику США у відповідь на триваючу російську агресію проти України на Донбасі та у Криму і зазначив, що досягнення миру на Донбасі залишається ключовим пріоритетом для українського Парламенту та українського народу.

У свою чергу, Сенатор США Роберт Портман запевнив у підтримці США територіальної цілісності та суверенітету України.

“Сторони наголосили на важливості подальшого тісного співробітництва та важливості українсько-американських відносин”, — резюмували на сайті парламенту.