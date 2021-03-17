Разумков у розмові з сенатором США закликав заблокувати "Північний потік-2"

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“Україна цінує двопартійну підтримку, яку ми спостерігаємо в Конгресі США. Ми вдячні за підтримку законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення допомоги Україні, особливо у сфері безпеки та оборони”, — сказав Разумков.
Деталі
Дмитро Разумков подякував Роберту Портману за вагомий особистий внесок у формування міцної парламентської основи українсько-американського стратегічного партнерства, подальшого розвитку взаємовигідної співпраці та взаємодії.
Під час зустрічі він запевнив, що Україна визначилася зі своїм геополітичним напрямом — це європейська та євроатлантична інтеграція — і наголосив, що вдячний за підтримку США у цьому питанні.
Голова Парламенту висловив сподівання, що незабаром наслідки пандемії будуть подолані, а співпраця між Україною та США буде активізована, зокрема, між групами міжпарламентських зв’язків та комітетами у закордонних справах.
“Північний потік — 2”
Сторони також обговорили співпрацю в енергетичній галузі, зокрема, протидію будівництву газопроводу “Північний потік — 2”.
Разумков назвав питання енергетичної безпеки одним із важливих елементів національної безпеки України і подякував США за санкційну політику щодо “Північного потоку — 2”.
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“Україна неодноразово відчувала на собі, як цей економічний проект перетворюється на елемент тиску, елемент впливу не економічного, а політичного. І дуже часто він використовується як механізм шантажу. Тому я впевнений, що ми повинні об’єднувати зусилля в блокуванні подальшого просування цього процесу”, — сказав Голова Верховної Ради.
Голова Парламенту висловив сподівання, що США і надалі забезпечуватимуть санкції щодо проекту “Північний потік — 2”, що унеможливить його остаточне завершення, і наголосив на необхідності повного блокування можливості його завершення та введення в експлуатацію.
Своєю чергою, сенатор США висловив підтримку у протидії будівництву та запуску газопроводу “Північного потоку — 2”.
Крим та Донбас
Дмитро Разумков також висловив вдячність за послідовну санкційну політику США у відповідь на триваючу російську агресію проти України на Донбасі та у Криму і зазначив, що досягнення миру на Донбасі залишається ключовим пріоритетом для українського Парламенту та українського народу.
У свою чергу, Сенатор США Роберт Портман запевнив у підтримці США територіальної цілісності та суверенітету України.
“Сторони наголосили на важливості подальшого тісного співробітництва та важливості українсько-американських відносин”, — резюмували на сайті парламенту.
Додатково
Проект “Північний потік — 2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Але в грудні 2020 року компанія Nord Stream 2 AG відновила прокладку труби, побудувавши 2,6 км газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини.
Додамо, раніше у Держдепі заявляли, що США і далі протидіятимуть будівництву “Північного потоку — 2”.