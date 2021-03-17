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Разумков у розмові з сенатором США закликав заблокувати "Північний потік-2"

Разумков у розмові з сенатором США закликав заблокувати "Північний потік-2"

Київ • УНН

 • 17319 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Україна сподівається на плідну співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, зокрема, у парламентському вимірі. Також, США повинні і далі протидіяти будівництву російського газогону "Північний потік-2". Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час телефонної розмови із Сенатором США, співголовою Сенатського українського кокусу Робертом Портманом, передає УНН із посиланням на сайт ВРУ.

Цитата

“Україна цінує двопартійну підтримку, яку ми спостерігаємо в Конгресі США. Ми вдячні за підтримку законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення допомоги Україні, особливо у сфері безпеки та оборони”, — сказав Разумков.

Деталі

Дмитро Разумков подякував Роберту Портману за вагомий особистий внесок у формування міцної парламентської основи українсько-американського стратегічного партнерства, подальшого розвитку взаємовигідної співпраці та взаємодії.

Під час зустрічі він запевнив, що Україна визначилася зі своїм геополітичним напрямом — це європейська та євроатлантична інтеграція — і наголосив, що вдячний за підтримку США у цьому питанні.

Голова Парламенту висловив сподівання, що незабаром наслідки пандемії будуть подолані, а співпраця між Україною та США буде активізована, зокрема, між групами міжпарламентських зв’язків та комітетами у закордонних справах.

“Північний потік — 2”

Сторони також обговорили співпрацю в енергетичній галузі, зокрема, протидію будівництву газопроводу “Північний потік — 2”.

Разумков назвав питання енергетичної безпеки одним із важливих елементів національної безпеки України і подякував США за санкційну політику щодо “Північного потоку — 2”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Північний потік-2” не потрібен для енергопостачання ЄС — віце-президент Єврокомісії

“Україна неодноразово відчувала на собі, як цей економічний проект перетворюється на елемент тиску, елемент впливу не економічного, а політичного. І дуже часто він використовується як механізм шантажу. Тому я впевнений, що ми повинні об’єднувати зусилля в блокуванні подальшого просування цього процесу”, — сказав Голова Верховної Ради.

Голова Парламенту висловив сподівання, що США і надалі забезпечуватимуть санкції щодо проекту “Північний потік — 2”, що унеможливить його остаточне завершення, і наголосив на необхідності повного блокування можливості його завершення та введення в експлуатацію.

Своєю чергою, сенатор США висловив підтримку у протидії будівництву та запуску газопроводу “Північного потоку — 2”.

Крим та Донбас

Дмитро Разумков також висловив вдячність за послідовну санкційну політику США у відповідь на триваючу російську агресію проти України на Донбасі та у Криму і зазначив, що досягнення миру на Донбасі залишається ключовим пріоритетом для українського Парламенту та українського народу.

У свою чергу, Сенатор США Роберт Портман запевнив у підтримці США територіальної цілісності та суверенітету України. 

“Сторони наголосили на важливості подальшого тісного співробітництва та важливості українсько-американських відносин”, — резюмували на сайті парламенту.

Додатково

Проект “Північний потік — 2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Але в грудні 2020 року компанія Nord Stream 2 AG відновила прокладку труби, побудувавши 2,6 км газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини.

Додамо, раніше у Держдепі заявляли, що США і далі протидіятимуть будівництву “Північного потоку — 2”.

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