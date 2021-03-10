У Держдепі заявили, що США і далі протидіятимуть будівництву "Північного потоку - 2"

Цитата

“У лютому ми направили доповідь в Конгрес (щодо санкції відносно учасників проекту будівництва. — ред.), наступна доповідь буде в травні. Ми не коментуємо контакти з Конгресом, — сказав він. — Адміністрація США сфокусована, і наші зусилля залишаються колишніми, на тому, щоб запобігти завершення (будівництва) газопроводу „Північний потік — 2“. Президент США Джо Байден вважає це поганою угодою. Це погана угода, яка розділяє Європу”.

Деталі

За словами Прайса, у держсекретаря США буде можливість продовжити обговорення питання з законодавцями 10 березня. “Держсекретар цінує контакти з членами Конгресу з даного та з інших питань, яким ми протистоїмо”, — зазначив представник відомства.

Що передувало

Напередодні старший республіканець комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Мак-Кол (від штату Техас) і чотири його колеги-однопартійця звернулися до держсекретаря з відповідним листом. Республіканці наполягають на тому, щоб зовнішньополітичне відомство набагато раніше, ніж у травні, передало список компаній, проти яких можуть бути введені односторонні заходи за участь в проекті.

У лютневій доповіді Держдеп згадав судно “Фортуна” і його власника — компанію “КВТ-Рус”. Проти них в той момент вже діяли рестрикції в рамках закону “Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій” (CAATSA). 22 лютого “Фортуна” і “КВТ-Рус” були також внесені в список санкцій відповідно до закону “Про захист енергетичної безпеки Європи” (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

Довідково

Проект “Північний потік — 2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Але в грудні 2020 року компанія Nord Stream 2 AG відновила прокладку труби, побудувавши 2,6 км газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини.