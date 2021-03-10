У Держдепі заявили, що США і далі протидіятимуть будівництву "Північного потоку - 2"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Сполучені Штати як і раніше мають намір протидіяти завершенню будівництва проекту "Північний потік - 2". Про це заявив у вівторок на регулярному брифінгу глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс, відповідаючи на питання про те, що ряд конгресменів закликали держсекретаря Ентоні Блінкена роз'яснити, чому адміністрація не ввела санкції відносно деяких організацій, що займаються будівництвом газопроводу, передає УНН.
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“У лютому ми направили доповідь в Конгрес (щодо санкції відносно учасників проекту будівництва. — ред.), наступна доповідь буде в травні. Ми не коментуємо контакти з Конгресом, — сказав він. — Адміністрація США сфокусована, і наші зусилля залишаються колишніми, на тому, щоб запобігти завершення (будівництва) газопроводу „Північний потік — 2“. Президент США Джо Байден вважає це поганою угодою. Це погана угода, яка розділяє Європу”.
Деталі
За словами Прайса, у держсекретаря США буде можливість продовжити обговорення питання з законодавцями 10 березня. “Держсекретар цінує контакти з членами Конгресу з даного та з інших питань, яким ми протистоїмо”, — зазначив представник відомства.
Що передувало
Напередодні старший республіканець комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Мак-Кол (від штату Техас) і чотири його колеги-однопартійця звернулися до держсекретаря з відповідним листом. Республіканці наполягають на тому, щоб зовнішньополітичне відомство набагато раніше, ніж у травні, передало список компаній, проти яких можуть бути введені односторонні заходи за участь в проекті.
У лютневій доповіді Держдеп згадав судно “Фортуна” і його власника — компанію “КВТ-Рус”. Проти них в той момент вже діяли рестрикції в рамках закону “Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій” (CAATSA). 22 лютого “Фортуна” і “КВТ-Рус” були також внесені в список санкцій відповідно до закону “Про захист енергетичної безпеки Європи” (Protecting European Energy Security Act, PEESA).
Довідково
Проект “Північний потік — 2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Але в грудні 2020 року компанія Nord Stream 2 AG відновила прокладку труби, побудувавши 2,6 км газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини.