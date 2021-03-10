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В Госдепе заявили, что США и дальше будут противодействовать строительству "Северного потока - 2"

В Госдепе заявили, что США и дальше будут противодействовать строительству "Северного потока - 2"

Киев  •  УНН

 • 14826 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Соединенные Штаты по-прежнему намерены противодействовать завершению строительства проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос о том, что ряд конгрессменов призвали госсекретаря Энтони Блинкена разъяснить, почему администрация не ввела санкции в отношении некоторых организаций, занимающихся строительством газопровода, передает УНН.

Цитата

“В феврале мы направили доклад в Конгресс (касательно санкций в отношении участников проекта строительства. — ред.), следующий доклад будет в мае. Мы не комментируем контакты с Конгрессом, — сказал он. — Администрация США сфокусирована, и наши усилия остаются прежними, для того, чтобы не дать завершиться (строительству) газопровода „Северный поток — 2“. Президент США Джо Байден считает это плохой сделкой. Это плохая сделка, которая разделяет Европу”.

Детали

По словам Прайса, у госсекретаря США будет возможность продолжить обсуждение вопроса с законодателями 10 марта. “Госсекретарь ценит контакты с членами Конгресса по данному и по другим вопросам, которым мы противостоим”, — отметил представитель ведомства.

Что предшествовало

Накануне старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и четыре его коллеги-однопартийца обратились к госсекретарю с соответствующим письмом. Республиканцы настаивают на том, чтобы внешнеполитическое ведомство гораздо раньше, чем в мае, передало список компаний, против которых могут быть введены односторонние меры за участие в проекте.

В февральском докладе Госдеп вспомнил судно “Фортуна” и его владельца — компанию “КВТ-Рус”. Против них в тот момент уже действовали рестрикции в рамках закона “О противодействии противникам Америки с помощью санкций” (CAATSA). 22 февраля “Фортуна” и “КВТ-Рус” были также внесены в список санкций в соответствии с законом “О защите энергетической безопасности Европы” (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

Справка

Проект “Северный поток — 2” предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Работы были прекращены в декабре 2019 года, после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабря 2020 года компания Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

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