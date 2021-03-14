"Північний потік-2" не потрібен для енергопостачання ЄС - віце-президент Єврокомісії

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"Нам не потрібен “Північний потік-2”. (Європейська — ред.) комісія завжди говорила, що з нашої точки зору проект не потрібен для енергопостачання ЄС. Але “Північний потік-2” існує“, - заявив Тіммерманс.

Деталі

За словами віце-президента ЄК, Комісія повинна забезпечити подальше використання “Північного потоку-2” відповідно до правил ЄС.

“Росії це не подобається. Але це правила ЄС”, - додав він.

Доповнення

Проект “Північний потік-2” передбачає будівництво від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. метрів на рік. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від прокладання труб через можливі санкції з боку США. Але в грудні 2020 року Nord Stream 2 AG відновила прокладку труби, побудувавши 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини.

“Газпром” розраховує на введення “Північного потоку-2” в експлуатацію в розумні терміни. Відзначається, що “Північний потік-2” залишається одним з пріоритетних інвестиційних проектів холдингу в 2021 році.

США раніше ухвалили низку законів, які мають на увазі санкції проти учасників “Північного потоку-2”. Йдеться про закони “Про протидію противникам Америки через санкції” (CAATSA) і “Про захист європейської енергетичної безпеки” (PEESA).

Наприкінці лютого стало відомо, що санкції США проти газопроводу “Північний потік-2” призвели до того, що щонайменше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у цьому проекті.

За даними ЗМІ, будівництво газопроводу у водах Данії тепер може затягнутися до кінця вересня.