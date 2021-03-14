"Северный поток-2" не нужен для энергоснабжения ЕС - вице-президент Еврокомиссии

Цитата:

"Нам не нужен "Северный поток-2". (Европейская - ред.) комиссия всегда говорила, что с нашей точки зрения проект не нужен для энергоснабжения ЕС. Но "Северный поток-2" существует", - заявил Тиммерманс.

Детали

По словам вице-президента ЕК, Комиссия должна обеспечить дальнейшее использование "Северного потока-2" в соответствии с правилами ЕС.

"России это не нравится. Но это правила ЕС", - добавил он.

Дополнение

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство от побережья России через Балтийское море в Германию двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год. Работы были прекращены в декабре 2019 года, после того, как швейцарская Allseas отказалась от прокладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

"Газпром" рассчитывает на введение "Северного потока-2" в эксплуатацию в разумные сроки. Отмечается, что "Северный поток-2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников "Северного потока-2". Речь идет о законах "О противодействии противникам Америки из-за санкций" (CAATSA) и "О защите европейской энергетической безопасности" (PEESA).

В конце февраля стало известно, что санкции США против газопровода "Северный поток-2" привели к тому, что по меньшей мере 18 европейских компаний прекратили свою деятельность в этом проекте.

По данным СМИ, строительство газопровода в водах Дании теперь может затянуться до конца сентября.