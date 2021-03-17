Разумков в разговоре с сенатором США призвал заблокировать "Северный поток-2"

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“Украина ценит двухпартийную поддержку, которую мы наблюдаем в Конгрессе США. Мы благодарны за поддержку законодательных инициатив, направленных на усиление помощи Украине, особенно в сфере безопасности и обороны”, — сказал Разумков.

Детали

Дмитрий Разумков поблагодарил Роберта Портмана за весомый личный вклад в формирование прочной парламентской основы украинского-американского стратегического партнерства, дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия.

Во время встречи он заверил, что Украина определилась со своим геополитическим направлением — это европейская и евроатлантическая интеграция — и отметил, что благодарен за поддержку США в этом вопросе.

Председатель Парламента выразил надежду, что вскоре последствия пандемии будут преодолены, а сотрудничество между Украиной и США будет активизировано, в частности, между группами межпарламентских связей и комитетами по иностранным делам.

“Северный поток — 2”

Стороны также обсудили сотрудничество в энергетической отрасли, в частности, противодействие строительству газопровода “Северный поток — 2”.

Разумков назвал вопрос энергетической безопасности одним из важных элементов национальной безопасности Украины и поблагодарил США за санкционного политику по “Северному потоку — 2”.

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“Украина неоднократно испытывала на себе, как этот экономический проект превращается в элемент давления, элемент влияния не экономического, а политического. И очень часто он используется как механизм шантажа. Поэтому я уверен, что мы должны объединять усилия в блокировании дальнейшего продвижения этого процесса”, — сказал Председатель Верховной Рады.

Председатель Парламента выразил надежду, что США и в дальнейшем будет обеспечивать санкции в отношении проекта “Северный поток — 2”, сделает невозможным его окончательное завершение, и подчеркнул необходимость полного блокирования возможности его завершения и ввода в эксплуатацию.

В свою очередь, сенатор США выразил поддержку в противодействии строительству и запуска газопровода “Северного потока — 2”.

Крым и Донбасс

Дмитрий Разумков также выразил благодарность за последовательную санкционные политику США в ответ на продолжающуюся российскую агрессию против Украины в Донбассе и в Крыму и отметил, что достижение мира на Донбассе остается ключевым приоритетом для украинского парламента и украинского народа.

В свою очередь, сенатор США Роберт Портман заверил в поддержке США территориальной целостности и суверенитета Украины.

“Стороны подчеркнули важность дальнейшего тесного сотрудничества и важности украинского-американских отношений”, — резюмировали на сайте парламента.