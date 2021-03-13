Байден проти будівництва “Північного потоку-2”, але не хоче псувати відносини з Німеччиною - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Адміністрація Байдена готує додаткові санкції проти суперечливого російсько-німецького газопроводу “Північний потік-2”, але побоюється псування відносин з Німеччиною. Про це пише УНН з посиланням на Politico.
Деталі
За законом адміністрація зобов’язана подавати до Конгресу звіт кожні 90 днів, називаючи суб’єкти, які беруть участь у будівництві трубопроводу, на яких накладають санкції.
Законодавці відзначають, що трубопровід розмістить російську інфраструктуру всередині території НАТО, тим самим загрожуючи її державам-членам, і зробить деякі європейські країни більш залежними від російської енергетики. Зазначають, що це також позбавить Україну мільярдів доларів доходів, дозволивши Росії обійти країну при передачі газу до Європи.
Адміністрація Байдена хоче перешкодити реалізації проекту, адже президент США назвав це “поганою угодою для Європи”. Проте США також хоче зміцнити відносини США з Німеччиною, яка лобіює продовження будівництва трубопроводу.
Додатково
Проект “Північний потік — 2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Але в грудні 2020 року компанія Nord Stream 2 AG відновила прокладку труби, побудувавши 2,6 км газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини.
Додамо, раніше у Держдепі заявляли, що США і далі протидіятимуть будівництву “Північного потоку — 2”.