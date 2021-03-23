Блінкен збирається підняти питання "Північного потоку-2" на першій зустрічі з главою МЗС ФРН

Цитата

“Я дуже чекаю на зустріч зі своїм німецьким колегою. У нас вже було кілька розмов, і я знаю, що нам доведеться багато обговорити, коли ми насправді зустрінемося... І підозрюю, що „Північний потік-2“ буде в розмові. Президент Байден дуже чітко заявив, що, на його думку, будівництво трубопроводу — це погана ідея, погана для Європи, погана для США, в кінцевому підсумку це суперечить власним цілям ЄС в області безпеки. Це може підірвати інтереси України, Польщі та ряду інших партнерів або союзників. Я впевнений, що у мене буде можливість повторити це”, — сказав Держсекретар.

Деталі

Блінкен заявив, не вдаючись у деталі, що у них з Маасом планується “великий порядок денний”.

Відзначимо, що сьогодні в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу.

Додатково

Проект “Північний потік-2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська компанія Allseas відмовилася від прокладання труб через можливі санкції з боку США. Але в грудні 2020 року компанія Nord Stream 2 AG відновила прокладку труби, побудувавши 2,6 км газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена розмірковує над додатковими санкціями щодо блокування будівництва майже завершеного газопроводу “Північний потік-2” з Росії до Німеччини, потенційно включаючи материнську компанію “Nord Stream 2 AG”.