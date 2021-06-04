Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки со своей территории

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“Думаю, что любая страна обязана сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь его к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline”, — сказал Блинкен. По его словам, группа хакеров, ответственная за эту атаку, находится в России.

“Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не происходило”, — отметил он.

Блинкен считает, что власти США и частный сектор должны укрепить защиту от кибератак, в том числе с использованием вирусов-вымогателей. В то же время, добавил госсекретарь, необходимо добиться, чтобы страны взяли на себя обязательства “не скрывать преступные предприятия, участвующие в этих нападениях, а, наоборот, искать их, останавливать и привлекать к ответственности”.

Кибератака на Colonial Pipeline

Остановка системы протяженностью 8900 км стало самой разрушительной кибератакой за всю историю наблюдений, в результате чего миллионы баррелей бензина, дизельного топлива и реактивного топлива не попали на Восточное побережье с побережья Мексиканского залива. Хакеры взяли в заложники компьютерную сеть Colonial Pipeline и успешно требовали миллионы долларов в цифровой валюте. Инцидент выдвинул кибербезопасности критически важной инфраструктуры США на первое место в национальном повестке дня. Следователи по делу Colonial Pipeline утверждают, что программное обеспечение для атаки было распространено бандой DarkSide, в состав которой входят русскоязычные и которая избегает хакерских атак на территории бывшего Советского Союза. Президент США Джо Байден заявил, что Россия должна нести определенную ответственность, поскольку злом произошел изнутри ее границ.

Кибератака на завод JBS