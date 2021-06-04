Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки со своей территории

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“Думаю, что любая страна обязана сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь его к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline”, — сказал Блинкен. По его словам, группа хакеров, ответственная за эту атаку, находится в России.
“Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не происходило”, — отметил он.
Блинкен считает, что власти США и частный сектор должны укрепить защиту от кибератак, в том числе с использованием вирусов-вымогателей. В то же время, добавил госсекретарь, необходимо добиться, чтобы страны взяли на себя обязательства “не скрывать преступные предприятия, участвующие в этих нападениях, а, наоборот, искать их, останавливать и привлекать к ответственности”.
Кибератака на Colonial Pipeline
Остановка системы протяженностью 8900 км стало самой разрушительной кибератакой за всю историю наблюдений, в результате чего миллионы баррелей бензина, дизельного топлива и реактивного топлива не попали на Восточное побережье с побережья Мексиканского залива.
Хакеры взяли в заложники компьютерную сеть Colonial Pipeline и успешно требовали миллионы долларов в цифровой валюте.
Инцидент выдвинул кибербезопасности критически важной инфраструктуры США на первое место в национальном повестке дня.
Следователи по делу Colonial Pipeline утверждают, что программное обеспечение для атаки было распространено бандой DarkSide, в состав которой входят русскоязычные и которая избегает хакерских атак на территории бывшего Советского Союза.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия должна нести определенную ответственность, поскольку злом произошел изнутри ее границ.
Кибератака на завод JBS
Компания JBS сообщила об атаках 31 мая, через них пришлось остановить переработку на одном из крупнейших заводов в Канаде и убой крупного рогатого скота и овец в Австралии.
Представительница Белого дома заявила, что JBS получила требование выкупа от “преступной организации, которая, вероятно, базируется в России”.
JBS заявила во вторник, что “подавляющее большинство” ее заводов заработает со среды.