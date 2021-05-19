В Colonial Pipeline підтвердили виплату викупу хакерам в розмірі 4,4 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Colonial Pipeline підтвердила, що заплатила викуп у розмірі 4,4 мільйона доларів хакерам, відповідальним за відключення американського паливного трубопроводу. Про це повідомляє Wall Street Journal, інформує УНН.
Деталі
Генеральний директор Джозеф Блаунт повідомив газеті, що фірма вирішила виплатити викуп після обговорень з експертами, які раніше мали справу з DarkSide, злочинною організацією, що стоїть за атакою.
"Я знаю, що це дуже спірне рішення", - сказав Джозеф Блаунт в своєму першому інтерв'ю після злому.
"Я прийняв (це рішення)нелегко. Зізнаюся, мені було незручно бачити, як гроші йдуть до таких людей. Але це було правильне рішення для країни", - додав він.
Після платежу в біткоїнах компанія отримала інструмент дешифрування, щоб розблокувати системи, зламані хакерами, хоча цього було недостатньо для негайного перезапуску систем, пише газета.
Джозеф Блаунт додав, що відновлення деяких інших бізнес-систем займе місяці, і підрахував, що атака в кінцевому підсумку обійдеться компанії в десятки мільйонів доларів.
Контекст
У минулому уряд США рекомендував компаніям не платити злочинцям за атаки програм-вимагачів на випадок, якщо вони запропонують подальші зломи в майбутньому.
За даними компанії Gas Buddy, минулого тижня роботи на трубопроводі поновилися, хоча дефіцит бензину, що спостерігається в таких штатах, як Північна Кароліна і Джорджія, зберігається.
На момент злому злочинне угруповання DarkSide визнали інцидент в публічній заяві.
"Наша мета - заробляти гроші, а не створювати проблеми для суспільства, - написали DarkSide на своєму сайті. - Ми не беремо участі в геополітиці, нас не потрібно пов'язувати з певним урядом і шукати... наші мотиви", - додали в групі.
Доповнення
По трубопроводу протяжністю 8 900 км транспортується 2,5 мільйона барелів на день.
За даними компанії, на його частку припадає 45% поставок дизельного палива, бензину і авіагасу на Східне узбережжя.