В Colonial Pipeline підтвердили виплату викупу хакерам в розмірі 4,4 млн доларів

Деталі

Генеральний директор Джозеф Блаунт повідомив газеті, що фірма вирішила виплатити викуп після обговорень з експертами, які раніше мали справу з DarkSide, злочинною організацією, що стоїть за атакою.

"Я знаю, що це дуже спірне рішення", - сказав Джозеф Блаунт в своєму першому інтерв'ю після злому.

"Я прийняв (це рішення)нелегко. Зізнаюся, мені було незручно бачити, як гроші йдуть до таких людей. Але це було правильне рішення для країни", - додав він.

Після платежу в біткоїнах компанія отримала інструмент дешифрування, щоб розблокувати системи, зламані хакерами, хоча цього було недостатньо для негайного перезапуску систем, пише газета.

Джозеф Блаунт додав, що відновлення деяких інших бізнес-систем займе місяці, і підрахував, що атака в кінцевому підсумку обійдеться компанії в десятки мільйонів доларів.

Контекст

У минулому уряд США рекомендував компаніям не платити злочинцям за атаки програм-вимагачів на випадок, якщо вони запропонують подальші зломи в майбутньому.

За даними компанії Gas Buddy, минулого тижня роботи на трубопроводі поновилися, хоча дефіцит бензину, що спостерігається в таких штатах, як Північна Кароліна і Джорджія, зберігається.

На момент злому злочинне угруповання DarkSide визнали інцидент в публічній заяві.

"Наша мета - заробляти гроші, а не створювати проблеми для суспільства, - написали DarkSide на своєму сайті. - Ми не беремо участі в геополітиці, нас не потрібно пов'язувати з певним урядом і шукати... наші мотиви", - додали в групі.

Доповнення

По трубопроводу протяжністю 8 900 км транспортується 2,5 мільйона барелів на день.

За даними компанії, на його частку припадає 45% поставок дизельного палива, бензину і авіагасу на Східне узбережжя.