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В Colonial Pipeline подтвердили выплату выкупа хакерам в размере 4,4 млн долларов

Киев • УНН

 • 25914 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Colonial Pipeline подтвердила, что заплатила выкуп в размере 4,4 миллиона долларов хакерам, ответственным за отключение американского топливного трубопровода. Об этом сообщает Wall Street Journal, передает УНН.

В Colonial Pipeline подтвердили выплату выкупа хакерам в размере 4,4 млн долларов

Детали

Генеральный директор Джозеф Блаунт сообщил газете, что фирма решила выплатить выкуп после обсуждений с экспертами, которые ранее имели дело с DarkSide, преступной организацией, которая стоит за атакой.

"Я знаю, что это очень спорное решение", - сказал Джозеф Блаунт в своем первом интервью после взлома.

"Я принял (это решение) нелегко. Признаюсь, мне было неудобно видеть, как деньги идут к таким людям. Но это было правильное решение для страны", - добавил он.

После платежа в биткоинах компания получила инструмент дешифровки, чтобы разблокировать системы, взломаные хакерами, хотя этого было недостаточно для немедленного перезапуска систем, пишет газета.

Джозеф Блаунт добавил, что восстановление других бизнес-систем займет месяцы, и подсчитал, что атака в конечном итоге обойдется компании в десятки миллионов долларов.

Контекст

В прошлом правительство США рекомендовало компаниям не платить преступникам за атаки программ-вымогателей в случае, если они предложат дальнейшие взломы в будущем.

По данным компании Gas Buddy, на прошлой неделе работы на трубопроводе возобновились, хотя дефицит бензина, который наблюдается в таких штатах, как Северная Каролина и Джорджия, сохраняется.

На момент взлома преступная группировка DarkSide признала инцидент в публичном заявлении.

"Наша цель - зарабатывать деньги, а не создавать проблемы для общества, - написали DarkSide на своем сайте. - Мы не участвуем в геополитике, нас не нужно связывать с определенным правительством и искать... наши мотивы", - добавили в группе.

Дополнение

По трубопроводу протяженностью 8 900 км транспортируется 2,5 миллиона баррелей в день.

По данным компании, на его долю приходится 45% поставок дизельного топлива, бензина и авиакеросина на Восточное побережье.

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