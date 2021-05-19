В Colonial Pipeline подтвердили выплату выкупа хакерам в размере 4,4 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Colonial Pipeline подтвердила, что заплатила выкуп в размере 4,4 миллиона долларов хакерам, ответственным за отключение американского топливного трубопровода. Об этом сообщает Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
Генеральный директор Джозеф Блаунт сообщил газете, что фирма решила выплатить выкуп после обсуждений с экспертами, которые ранее имели дело с DarkSide, преступной организацией, которая стоит за атакой.
"Я знаю, что это очень спорное решение", - сказал Джозеф Блаунт в своем первом интервью после взлома.
"Я принял (это решение) нелегко. Признаюсь, мне было неудобно видеть, как деньги идут к таким людям. Но это было правильное решение для страны", - добавил он.
После платежа в биткоинах компания получила инструмент дешифровки, чтобы разблокировать системы, взломаные хакерами, хотя этого было недостаточно для немедленного перезапуска систем, пишет газета.
Джозеф Блаунт добавил, что восстановление других бизнес-систем займет месяцы, и подсчитал, что атака в конечном итоге обойдется компании в десятки миллионов долларов.
Контекст
В прошлом правительство США рекомендовало компаниям не платить преступникам за атаки программ-вымогателей в случае, если они предложат дальнейшие взломы в будущем.
По данным компании Gas Buddy, на прошлой неделе работы на трубопроводе возобновились, хотя дефицит бензина, который наблюдается в таких штатах, как Северная Каролина и Джорджия, сохраняется.
На момент взлома преступная группировка DarkSide признала инцидент в публичном заявлении.
"Наша цель - зарабатывать деньги, а не создавать проблемы для общества, - написали DarkSide на своем сайте. - Мы не участвуем в геополитике, нас не нужно связывать с определенным правительством и искать... наши мотивы", - добавили в группе.
Дополнение
По трубопроводу протяженностью 8 900 км транспортируется 2,5 миллиона баррелей в день.
По данным компании, на его долю приходится 45% поставок дизельного топлива, бензина и авиакеросина на Восточное побережье.