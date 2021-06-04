Блінкен зажадав від Росії припинити кібератаки зі своєї території

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“Думаю, що будь-яка країна зобов’язана зробити все можливе, щоб знайти угруповання і залучити його до відповідальності, в тому числі у випадку з кібератакою на Colonial Pipeline”, — сказав Блінкен. За його словами, група хакерів, відповідальна за цю атаку, знаходиться в Росії.
“Так що я вважаю, що на Росії лежить обов’язок забезпечити, щоб подібне не відбувалось”, — зазначив він.
Блінкен вважає, що влада США і приватний сектор повинні зміцнити захист від кібератак, в тому числі з використанням вірусів-здирників. У той же час, додав держсекретар, необхідно домогтися, щоб країни взяли на себе зобов’язання “не приховувати злочинні підприємства, які беруть участь в цих нападах, а, навпаки, розшукувати їх, зупиняти і притягати до відповідальності”.
Кібератака н а Colonial Pipeline
Зупинка системи протяжністю 8 900 км стало найбільш руйнівною кібератакою за всю історію спостережень, в результаті чого мільйони барелів бензину, дизельного палива і реактивного палива не потрапили на Східне узбережжя з узбережжя Мексиканської затоки.
Хакери взяли в заручники комп’ютерну мережу Colonial Pipeline і успішно вимагали мільйони доларів в цифровий валюті.
Інцидент висунув кібербезпеку критично важливої інфраструктури США на перше місце в національному порядку денному.
Слідчі у справі Colonial Pipeline стверджують, що програмне забезпечення для атаки було поширене бандою DarkSide, до складу якої входять російськомовні і яка уникає хакерських атак на території колишнього Радянського Союзу.
Президент США Джо Байден заявив, що Росія повинна нести певну відповідальність, оскільки злом стався зсередини її кордонів.
Кібератака на завод JBS
Компанія JBS повідомила про атаки 31 травня, через них довелося зупинити переробку на одному з найбільших заводів в Канаді і забій великої рогатої худоби і овець в Австралії.
Представниця Білого дому заявила, що JBS отримала вимогу викупу від “злочинної організації, яка, ймовірно, базується в Росії”.
JBS заявила у вівторок, що “переважна більшість” її заводів запрацює з середи.