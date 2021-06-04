Блінкен зажадав від Росії припинити кібератаки зі своєї території

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“Думаю, що будь-яка країна зобов’язана зробити все можливе, щоб знайти угруповання і залучити його до відповідальності, в тому числі у випадку з кібератакою на Colonial Pipeline”, — сказав Блінкен. За його словами, група хакерів, відповідальна за цю атаку, знаходиться в Росії.

“Так що я вважаю, що на Росії лежить обов’язок забезпечити, щоб подібне не відбувалось”, — зазначив він.

Блінкен вважає, що влада США і приватний сектор повинні зміцнити захист від кібератак, в тому числі з використанням вірусів-здирників. У той же час, додав держсекретар, необхідно домогтися, щоб країни взяли на себе зобов’язання “не приховувати злочинні підприємства, які беруть участь в цих нападах, а, навпаки, розшукувати їх, зупиняти і притягати до відповідальності”.

Кібератака н а Colonial Pipeline

Зупинка системи протяжністю 8 900 км стало найбільш руйнівною кібератакою за всю історію спостережень, в результаті чого мільйони барелів бензину, дизельного палива і реактивного палива не потрапили на Східне узбережжя з узбережжя Мексиканської затоки.

Хакери взяли в заручники комп’ютерну мережу Colonial Pipeline і успішно вимагали мільйони доларів в цифровий валюті.

Інцидент висунув кібербезпеку критично важливої ​​інфраструктури США на перше місце в національному порядку денному.

Слідчі у справі Colonial Pipeline стверджують, що програмне забезпечення для атаки було поширене бандою DarkSide, до складу якої входять російськомовні і яка уникає хакерських атак на території колишнього Радянського Союзу.

Президент США Джо Байден заявив, що Росія повинна нести певну відповідальність, оскільки злом стався зсередини її кордонів.