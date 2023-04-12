Блинкен заверил Кулебу в приверженности США поддерживать успешное контрнаступление

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"Приятно было созвониться с Дмитрием Кулебой,... чтобы обсудить обновления по контрнаступлению и противовоздушной обороне Украины. Мы привержены оставаться на стороне Украины столько, сколько нужно и поддерживать успешное контрнаступление", - написал Блинкен.

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Кулеба по поводу разговора указал, что Блинкен категорически отверг любые попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя.

Разговор произошел после того, как в социальных сетях появились якобы секретные документы США, раскрывающие информацию по целому ряду тем, от оценок США войны в Украине до разведывательных данных, собранных о дипломатических союзниках.

Глава Пентагона Остин и госсекретарь Блинкен заявили, что они оба разговаривали 11 апреля со своими украинскими коллегами, и вновь попытались заверить союзников в том, что США остаются надежным партнером в сфере разведки.