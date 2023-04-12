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Блінкен запевнив Кулебу у прихильності США підтримувати успішний контрнаступ

Блінкен запевнив Кулебу у прихильності США підтримувати успішний контрнаступ

Київ • УНН

 • 695687 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що поговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою про оновлення щодо контрнаступу та протиповітряної оборони України, пише УНН.

Цитата

"Приємно було зідзвонитися із Дмитром Кулебою,.. щоб обговорити оновлення щодо контрнаступу та протиповітряної оборони України. Ми прихильні залишатися на боці України стільки, скільки потрібно і підтримувати успішний контрнаступ", - написав Блінкен.

Доповнення

Кулеба з приводу розмови вказав, що Блінкен категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою.

Розмова сталася після того, як в соціальних мережах з'явилися нібито секретні документи США, розкривають інформацію з цілої низки тем, від оцінок США війни в Україні до розвідувальних даних, зібраних про дипломатичних союзників.

Голова Пентагону Остін і держсекретар Блінкен заявили, що вони обидва розмовляли 11 квітня зі своїми українськими колегами, і знову спробували запевнити союзників у тому, що США залишаються надійним партнером у сфері розвідки.

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