Блінкен запевнив Кулебу у прихильності США підтримувати успішний контрнаступ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що поговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою про оновлення щодо контрнаступу та протиповітряної оборони України, пише УНН.
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"Приємно було зідзвонитися із Дмитром Кулебою,.. щоб обговорити оновлення щодо контрнаступу та протиповітряної оборони України. Ми прихильні залишатися на боці України стільки, скільки потрібно і підтримувати успішний контрнаступ", - написав Блінкен.
Доповнення
Кулеба з приводу розмови вказав, що Блінкен категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою.
Розмова сталася після того, як в соціальних мережах з'явилися нібито секретні документи США, розкривають інформацію з цілої низки тем, від оцінок США війни в Україні до розвідувальних даних, зібраних про дипломатичних союзників.
Голова Пентагону Остін і держсекретар Блінкен заявили, що вони обидва розмовляли 11 квітня зі своїми українськими колегами, і знову спробували запевнити союзників у тому, що США залишаються надійним партнером у сфері розвідки.